ΕΛΛΑΔΑ

22.12.2025 20:00

Τσατραφύλλιας: Με βροχερό καιρό τύπου «Π» και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα – Η πρόγνωση έως το τέλος της εβδομάδας

22.12.2025 20:00
vroxi xritoygenna – new

Μουντός και βροχερός φαίνεται ότι θα είναι ο καιρός των Χριστουγέννων, σε άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, οι επόμενες ημέρες φέρνουν αυξημένες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, λίγα χιόνια στα ορεινά και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας διαφαίνεται πρόσκαιρη βελτίωση πριν την επιστροφή του πιο έντονου κρύου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«”Με μουντό, βροχερό καιρό και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα…”

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα.

Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν στα δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο-Δωδεκάνησα (καιρός τύπου -Π-).

Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά.

Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη.

Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός.

Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις!

Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς.

Καλά Χριστούγεννα!»

ΕΜΥ: Πρόγνωση για την Τρίτη (23/12)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της παραμονής των Χριστουγέννων (24/12)

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο καιρός των Χριστουγέννων (25/12)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων(26/12)

Άστατος καιρός, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

