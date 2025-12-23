search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 02:22
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 00:50

«Έρχονται αλλαγές»: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

23.12.2025 00:50
beniteth

Παρά το γεγονός πως η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ περισσότερο απ’ τον αγώνα με την ΑΕΛ στη Λάρισα κι έπειτα (7/12), πήγαινε απ’ το κακό στο… χειρότερο, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε επιλέξει μία τακτική πολύ πιο ήπιων τόνων, απέναντι στους ποδοσφαιριστές του, θέλοντας να θίξει τον επαγγελματισμό και τον εγωισμό τους και να προσπαθήσει να κρατήσει την ψυχολογία τους, απομακρύνοντας σταδιακά όλες τις λάθος νοοτροπίες.

Στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (21/12), ωστόσο, είδε την ομάδα του να παρουσιάζει μία τρομερά αδιάφορη εικόνα και συμπεριφορά και αυτό ήταν κάτι που άλλαξε πλέον και την σκέψη και την προσέγγιση του πολύπειρου Ισπανού τεχνικού.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο Μπενίτεθ μίλησε στους παίκτες του και θέλησε να στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο κι αυστηρό μήνυμα προς όλους, χωρίς φωνές και «ξεσπάσματα», αλλά με πολύ αυστηρό τόνο και ύφος σα λόγια του. «Εδώ κι αρκετό καιρό προσπάθησα με ένα συγκεκριμένο τρόπο να προσεγγίσω κάποια πράγματα και να σας τα δώσω να τα καταλάβετε. Κι αυτός ο τρόπος δεν είχε αποτέλεσμα. Κάποιοι δεν θέλετε να ακολουθήσετε αυτή τη διάθεση που έδειξα απέναντί σας. Κάποιοι δεν θέλετε να το αλλάξετε. Το καταλαβαίνω πλέον...Εγώ αυτό που θα πω είναι πως μετά την άδεια που θα πάρετε για να περάσετε τις γιορτές με τους δικούς σας ανθρώπους, θα αρχίσουν να γίνονται κάποιες αλλαγές. Αυτό και τίποτε άλλο…», ήταν τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ.

Μία κίνηση που έγινε από μέρους του για πρώτη φορά στους σχεδόν δύο μήνες που έχει το «τιμόνι» του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και δείχνει πως είναι πλέον αποφασισμένος να πάρει αποφάσεις, όσο «σκληρές» κι αν είναι για να αλλάξει την εικόνα και τη νοοτροπία των παικτών του Παναθηναϊκού. Και ήδη για ορισμένους οι αποφάσεις αυτές θα φανούν αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας απ’ την άδεια των εορτών…

Διαβάστε επίσης

NBA-FIBA: Από τον Ιανουάριο αρχίζουν την από κοινού διερεύνηση για μια νέα επαγγελματική Λίγκα στην Ευρώπη

Bραβεία ΠΣΑΤ: Καραλής και Πλευρίτου οι κορυφαίοι αθλητές για το 2025 – Η Εθνική πόλο γυναικών η κορυφαία ομάδα

Βοτανικός: Μπήκε η πρώτη κερκίδα του νέου γηπέδου – «Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα» (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos vroxi xristoygena 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στα δυτικά και αργότερα στην υπολοιπη χώρα την Τρίτη – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός – Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

beniteth
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έρχονται αλλαγές»: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

erdogan_0904_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται δύο χρόνια η τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη

DEI
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη – Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

DEI
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη - Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 01:30
kairos vroxi xristoygena 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στα δυτικά και αργότερα στην υπολοιπη χώρα την Τρίτη – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός – Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

beniteth
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έρχονται αλλαγές»: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

1 / 3