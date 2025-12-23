Μάιλι Σάιρους: Θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς για το τραγούδι της στη νέα ταινία Avatar

Η Μάιλι Σάιρους θα λάβει το βραβείο Εξαίρετου Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος στην τελετή απονομής των Βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς για το νέο της τραγούδι, «Dream As One», που περιλαμβάνεται στην ταινία «Avatar: Fire and Ash».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Ιανουαρίου και τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 3 Ιανουαρίου.

Το «Dream As One» γράφτηκε από την Μάιλι Σάιρους μαζί με τους Αντριου Γουάιτ, Μαρκ Ρόνσον και Σάιμον Φράνγκλεν για τη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Avatar» με την οποία ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον φέρνει το κοινό πίσω σε μια νέα, καθηλωτική περιπέτεια στον κόσμο του πλανήτη Πανδώρα.

