Με πρωτιά στην τηλεθέαση «άνοιξε» η εβδομάδα (22/12) για τον Alpha

Τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από το σύνολο του ανταγωνισμού βρέθηκε χθες, Δευτέρα, ο Alpha με την επίδοση του στο σύνολο της ημέρας να διαμορφώνεται στο 16,3%.

Δυναμική εκκίνηση πραγματοποίησε και το Mega αλλά δεν ήταν σε τέτοια ένταση ώστε να βρεθεί εκείνο στην κορυφή των τηλεπροτιμήσεων. Πάντως μαζί με τον Alpha ήταν τα μοναδικά κανάλια με διψήφια μερίδια τηλεθέασης.

Το κατά τεκμήριο τρίτο σε δυναμικότητα κανάλι, ο ΑΝΤ1, ισοβάθμησε στην τέταρτη θέση με τον ΣΚΑΪ, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης διαμόρφωσης του χθεσινού προγράμματος του, με αποκορύφωμα το prime time, λόγω του Τηλεμαραθωνίου αλλυλεγγύης που οργάνωσε και μετέδωσε ζωντανά.

Ο υπόλοιπος ανταγωνισμός δεν είχε θεαματικές αλλαγές και τα μεγέθη των μεριδίων που διανεμήθηκαν από την ημερήσια πίτα τηλεθέασης της Nielsen είχαν πάνω κάτω τις ίδιες διαστάσεις με αντίστοιχων προηγούμενων καθημερινών.

