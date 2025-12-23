Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνελήφθη 40χρονος στην Πάτρα που επιτέθηκε σε 25χρονο με ξύλινο ρόπαλο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του, σύμφωνα με το tempo24.
