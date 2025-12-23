search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 02:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 00:36

Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

23.12.2025 00:36
peripoliko_mnew

Συνελήφθη 40χρονος στην Πάτρα που επιτέθηκε σε 25χρονο με ξύλινο ρόπαλο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του, σύμφωνα με το tempo24.

Διαβάστε επίσης

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη – Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

Κοκοτσάκης: Δεν δέχθηκα πρόταση από την Καρυστιανού για υποψηφιότητα – Τι λέει για τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos vroxi xristoygena 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στα δυτικά και αργότερα στην υπολοιπη χώρα την Τρίτη – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός – Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

beniteth
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έρχονται αλλαγές»: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

erdogan_0904_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται δύο χρόνια η τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη

DEI
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη – Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

DEI
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη - Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 01:30
kairos vroxi xristoygena 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στα δυτικά και αργότερα στην υπολοιπη χώρα την Τρίτη – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός – Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

beniteth
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έρχονται αλλαγές»: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

1 / 3