Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

Συνελήφθη 40χρονος στην Πάτρα που επιτέθηκε σε 25χρονο με ξύλινο ρόπαλο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του, σύμφωνα με το tempo24.

