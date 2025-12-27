search
ΕΛΛΑΔΑ

27.12.2025 16:14

Αθήνα: Συνελήφθη 36χρονος οδηγός που είχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη – Επιχείρησε να το τραβήξει κατά τον έλεγχο

pistoli_glock_new
credit: pixabay

Συνελήφθη, το βράδυ των Χριστουγέννων στο κέντρο της Αθήνας, ένας 36χρονος αλλοδαπός, οδηγός οχήματος που κατείχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 36χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Ο 36χρονος ακινητοποίησε το όχημα και μόλις οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν, αυτός επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

 Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν παρά την αντίσταση που προέβαλε και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για σχηματισμό δικογραφίας. Επιπλέον κατασχέθηκε το πιστόλι που είχε στην κατοχή του ο 36χρονος μαζί ένα γεμιστήρα και ακόμα 4 φυσίγγια.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι: «Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 36χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 36χρονος ακινητοποίησε το όχημα και μόλις οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν, αυτός επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν παρά την αντίστασή που προέβαλλε και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για σχηματισμό δικογραφίας.

Το εν λόγω πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη κατασχέθηκε μαζί με γεμιστήρα και ακόμα 4 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

