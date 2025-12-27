search
27.12.2025 16:35

Έπιασαν «λαβράκι» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Συνέλαβαν 29χρονη με περισσότερα από 24 κιλά skunk στις αποσκευές της

27.12.2025 16:35
aerodromio el venizelos 22- new

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν χθες στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 29χρονη αλλοδαπή – μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα, η οποία θα αναχωρούσε από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές της, βρέθηκε να έχει αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες, 24 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

