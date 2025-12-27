Μετωπική στα θέατρα για τις συλλογικές συμβάσεις – Τι απαντά για τις απεργίες ο πρόεδρος των ένωσης θεατρικών παραγωγών

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα Σάββατο οι ηθοποιοί, διαμηνύοντας: «Το θέατρο είμαστε εμείς».

Στο πλευρό τους βρίσκονται όλες οι ειδικότητες του ελεύθερου θεάτρου, ενώ σύμφωνα με το ΣΕΗ -που καταγγέλλει πως σε κάποια θέατρα ήδη οι εργοδότες έχουν προχωρήσει σε αντικαταστάσεις τεχνικού προσωπικού και ηθοποιών– η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις έχει αγγίξει το 70%.

«Ο αγώνας για τη σύμβαση είναι κοινός! Καμία αντικατάσταση απεργού ηθοποιού ή τεχνικού! Η απεργία που πραγματοποιείται στις θεατρικές σκηνές είναι απεργία όλων των συντελεστών που είναι απαραίτητοι για να γίνει μια θεατρική παράσταση. Ο χώρος εργασίας μας, ο κόπος μας είναι κοινός. Όπως κοινά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΣΕΗ.

»Έχουμε δώσει μια μεγάλη μάχη μαζί κόντρα στην τρομοκρατία και την προσπάθεια της εργοδοσίας να μας χωρίσει σε τεχνικούς και ηθοποιούς σε ποσοστουχους και μη. Η συσπείρωση όλων των εργαζομένων είναι μεγάλη και αυτό μας καθιστά ήδη νικητές.

Τα ποσοστά της απεργίας ξεπερνούν το 70%. Καλούμε κάθε συνάδελφο που θέλει να απεργήσει, που πιστεύει στο δίκιο του αγώνα μας, στην ανάγκη για συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα ακόμα και την τελευταία στιγμή να κάνει το βήμα. Μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες ότι οι εργοδότες προχωρούν σε αντικαταστάσεις τεχνικών και ηθοποιών στα θέατρα “ΧΟΡΝ”, “ΛΑΜΠΕΤΗ”, ” ΑΛΚΥΟΝΙΣ”. Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Οι παραστάσεις χωρίς αυτούς του συντελεστές δεν είναι οι ίδιες παραστάσεις. Σεβασμός στο κοινό σημαίνει σεβασμός στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Να μην επιτρέψουμε να γίνουν παραστάσεις με αντικαταστάσεις απεργών. Η απεργία είναι δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου και η πραγματοποίηση μια θεατρικής παράστασης είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων.

Όλοι στην απεργία

Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση αύριο Σάββατο στις 19.00 Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου

Καμία αντικατάσταση

Το θέατρο είμαστε εμείς», καταλήγει.

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των εργαζόμενων

Με ανακοίνωσή της Νέα Αριστερά δηλώνει τη στήριξή της στην 24ωρη απεργία των εργαζόμενων στο ελεύθερο θέατρο και «στέκεται στο πλευρό των ηθοποιών, των τεχνικών και όλων των συντελεστών που εδώ και χρόνια διεκδικούν το αυτονόητο: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές, πληρωμένες πρόβες, πλήρη ασφάλιση».

«Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως “fast food”. Είναι μία συλλογική τέχνη, η οποία απαιτεί χρόνο, πρόβες, αυταπάρνηση. Από τον Ευριπίδη έως τον Μπέκετ, τον Ίψεν και τα σύγχρονα κείμενα, το θέατρο είναι η οικουμενική αρένα της αμφισβήτησης και της επανάστασης, και όχι βιτρίνα εργοδοτικής ασυδοσίας και κυβερνητικής κολακείας.

Η Συλλογική Σύμβαση προασπίζει τις φωνές των ηθοποιών ώστε να ακούγεται μέσα από τα κείμενα ό,τι δεν τολμάμε να πούμε, ό,τι δεν τολμάμε να ζήσουμε. Η Συλλογική Σύμβαση είναι το δικαίωμα των κειμένων να συνεχίσουν να υπάρχουν μέσα από τους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι φορείς και διασώστες αυτής της τέχνης.

Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός.

Καλούμε όλες και όλους να στηρίξουν την απεργία και να βρεθούν στη συγκέντρωση στη Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, σήμερα στις 19:00, γιατί, όπως είπε και ο Μπρέχτ, “αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει”».

Παναγιώτακης: Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εμποδίζει το δικαίωμά μου να επιχειρώ

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος των Αθηναϊκών Θεάτρων Α.Ε., Διονύσης Παναγιωτάκης, αναφέρει πως το δικαίωμα στην απεργία είναι απόλυτα δημοκρατικά, διαμηνύει ωστόσο πως δεν θα επιτρέψει «σε κανέναν να εμποδίζει το δικαίωμά του να εργάζεται και να επιχειρεί, στη δουλειά του, στον επαγγελματικό του χώρο, στο σπίτι του».

«240 οικογένειες ζουν από τις θεατρικές μου επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να διαπομπεύει ή να λοιδορεί την αξιοπρέπεια της δουλειάς μου και της επιχείρησής μου. Εικόνες όπως αυτές της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου έξω από το Θέατρο Λαμπέτη, με ανθρώπους να φωνάζουν ψευδώς ότι δεν τηρώ την εργατική νομοθεσία, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου», προειδοποιεί.

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου Αθηναϊκών Θεάτρων Α.Ε.:

«Έχω συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Η. Νίκο Καραγιώργη και τα μέλη, Θοδωρή Σκυφτούλη, Σπύρο Μπιμπίλα και Δημήτρη Φραγκιόγλου.

Επίσης μέλη της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. έχουν συναντηθεί και με τον Χάρη Τζωρτζάκη.

Έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο:

Να λειτουργεί το θέατρο με κανόνες και με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών, της οποίας έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, έχει καλέσει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου σε ανοικτή συνέντευξη Τύπου όλα τα ΜΜΕ, καθώς και όσους έχουν σχέση με το θέατρο, είτε ως ηθοποιοί είτε ως παραγωγοί, για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Το δικαίωμα στην απεργία είναι ΑΠΟΛΥΤΑ δημοκρατικό.

Όμως δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εμποδίζει το δικαίωμά μου να εργάζομαι και να επιχειρώ, στη δουλειά μου, στον επαγγελματικό μου χώρο, στο σπίτι μου.

240 οικογένειες ζουν από τις θεατρικές μου επιχειρήσεις.

Δεν επιτρέπω σε κανέναν να διαπομπεύει ή να λοιδορεί την αξιοπρέπεια της δουλειάς μου και της επιχείρησής μου.

Εικόνες όπως αυτές της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου έξω από το Θέατρο Λαμπέτη, με ανθρώπους να φωνάζουν ψευδώς ότι δεν τηρώ την εργατική νομοθεσία, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

Θέλω Ανοικτό διάλογο με επιχειρήματα.

Και αν πραγματικά θέλουμε το θέατρο να λειτουργεί σωστά, με διαφάνεια και σεβασμό στους κανόνες, ας είμαστε όλοι παρόντες στις 12 Ιανουαρίου.

Ανοικτές πόρτες – Ανοικτός διάλογος ώστε να δούμε ποιοι θέλουν πραγματικά τη Συλλογική Σύμβαση και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Διονύσης Παναγιωτάκης

Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Α.Ε.».

