Ιβάν Σβιτάιλο: «Μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία στερήθηκα»

Για την πατρότητα αλλά και για τις αναμνήσεις του από τα Χριστούγεννα των παιδικών του χρόνων μίλησε ο Ιβάν Σβιτάιλο στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1.

«Σ’ αυτές τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές, είτε θες είτε δεν θες, επιστρέφεις στις αναμνήσεις του παιδιού που ήσουν εσύ. Θέλεις ή δεν θέλεις, θα αναζητήσεις αυτή τη ζεστασιά της οικογένειας που κάποιοι την έζησαν και κάποιοι άλλοι όχι», ανέφερε αρχικά.

«Εγώ, ας πούμε, μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία τα στερήθηκα. Σίγουρα σαν παιδί αυτές τις μέρες θυμάμαι το σπίτι που μεγάλωσα στην Κριμαία και το δέντρο το Χριστουγεννιάτικο. Θυμάμαι μια χρονιά, μάλιστα, που είχε ο αδελφός μου κάτι σαν πυροτέχνημα για να ρίξει στο δέντρο και αυτό… λαμπάδιασε», πρόσθεσε ο χορευτής, χορογράφος και ηθοποιός.

«Πήρε τότε ο πατέρας μου το δέντρο με το χέρι, όπως ήταν και το έβαλε στην μπανιέρα για να μην καούμε! Θυμάμαι τα ευτράπελα, τα ωραία, τις στιγμές. Έπειτα, μετά από τα δέκα μου, ζούσα πιο πολύ τις οικογένειες των άλλων γιατί ήρθα με τη μητέρα μου στην Αθήνα, ήμασταν οι δυο μας εδώ και πιο πολύ ήμασταν φιλοξενούμενοι σε άλλες οικογένειες», κατέληξε ο Ιβάν Σβιτάιλο.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Χριστούγεννα με τα αδέλφια του (Photos)

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Εμείς φάγαμε τη λάσπη στην τηλεόραση, τρεις άλλες γυναίκες τράβηξαν τα πάνδεινα στο δικαστήριο»