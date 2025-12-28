Μουρατίδης: «Τραγούδισα το “Happy Birthday” στον Μόργκαν Φρίμαν» (Video)

Aποκαλυπτικός ήταν ο Φάνης Μουρατίδης που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, την τελευταία για το 2025, με τον ηθοποιό και παρουσιαστή να μιλάει για την καριέρα του, την ευγνωμοσύνη του στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, την πορεία της σχέσης του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αυτά τα 17 χρόνια που είναι μαζι, τα παιδιά τους, την περηφάνια τους για εκείνα, αλλά και άλλα πολλά.

Ανάμεσά τους και μια άγνωστη επικοινωνία Μόργκαν Φρίμαν που έχει εκδηλώσει ανοιχτά την αγάπη του και τον θαυμασμό του για τη σειρά Maestro. Μάλιστα όπως αποκάλυψε του τραγούδησε και το Happy Birthday σε βιντεοκλήση αφού τη μέρα που μίλησαν ήταν τα γενέθλιά του!

«Είπα στον Χριστόφορο “θα πεθάνω και θα σου λέω στο αυτί σε ευχαριστώ”» είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή έχοντας μιλήσει από την αρχή με απόλυτο θαυμασμό για εκείνον και τη δουλειά που έκανε στο Maestro.

Ενώ μίλησε και για την οικογένειά του. Τον γάμο του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους που μετράει πια 17 χρόνια και τα δύο τους παιδιά που είναι πια στην εφηβεία.

«Καθένας μας διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο την εφηβεία των γιων μας. Πάντα σε συνεργασία, πάντα είμαστε μαζί σ’ αυτό το κομμάτι αλλά είναι άλλη η φάση των αγοριών. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι είναι λίγο πιο κοντά σε μένα γιατί αισθάνομαι πως η δουλειά του μπαμπά, κάπως, έχει να κάνει λίγο με το πως τους προσγειώνεις στην κοινωνική πραγματικότητα.

Η μαμά έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά, όλα αυτά τα χρόνια, με τα παιδιά και είμαστε και οι δυο πάρα πολύ περήφανοι γιατί καμαρώνουμε πολύ γι’ αυτά. Είμαστε ψωνάρες με τα παιδιά μας, με την καλή έννοια το λέω. Γιατί το να βλέπεις έναν άνθρωπο και να τον θαυμάζεις για μένα ίσως είναι το πρώτο στη λίστα με τις προτεραιότητες μου» είπε ο Φάνης Μουρατίδης ενώ όταν η Ναταλία Γερμανού τον ρώτησε αν όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν και φάσεις δύσκολες που να έφτασαν και κοντά στον χωρισμό αλλά κρατήθηκαν λόγω αγάπης, παραδέχτηκε πως φυσικά και είχαν και δύσκολες στιγμές:

«Φυσιολογικό δεν είναι αυτό; Εννοώ ότι αν πεις κάτι άλλο, νομίζω ότι πρέπει να μπεις στις εξαιρέσεις και να ‘σαι στο Γκίνες. Δηλαδή οι σχέσεις που κάνουν μια διαδρομή μέσα στον χρόνο έχουν τα πάνω και τα κάτω τους, υπάρχουν συγκρούσεις και σκέψεις. Φυσικά, όλα αυτά μέσα είναι».

