ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.12.2025 22:59

Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης ορειβάτισσας που πέθανε στα Βαρδούσια: «Της είπα Θεοδώρα μου μην πας» (Video)

28.12.2025 22:59
vardousia

Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα.

Όπως αποκάλυψε η μητέρα της, μιλώντας στο Mega, της είχε εκφράσει έντονες ανησυχίες για τους κινδύνους τέτοιων δραστηριοτήτων, ζητώντας της να μην συμμετέχει, με την κόρη της να προσπαθεί να την καθησυχάσει: «Της είπα “Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”. “Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…”».

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα “Θεοδώρα μου δεν θα πας εκεί”. “Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη”, μου έλεγε» πρόσθεσε συντετριμμένη η μητέρα της 31χρονης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα θύματα της τραγωδίας μεταφέρθηκαν σήμερα από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, καθώς αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα – Απεγκλωβίστηκε γυναίκα με τρία παιδιά

Κυψέλη: «Δεν άντεχα άλλο» – Κατάκοιτη με άνοια η σύζυγος του 74χρονου αυτόχειρα που αποπειράθηκε να την σκοτώσει

Θεσσαλονίκη: Οργισμένη ανακοίνωση από τους διανομείς της e-food – Δουλεύουν με 8 μποφόρ

