Τραγωδία στο Λασίθι: 72χρονος Γερμανός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 72χρονος Γερμανός το πρωί της Κυριακής μέσα στη θάλασσα στην περιοχή Μπουρούνι Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 72χρονος που έμενε στον Άγιο Νικόλαο, αγνοούνταν από την Πέμπτη, όταν πήγε σε καταστήματα της πόλης να αγοράσει τρόφιμα, σύμφωνα με τους φίλους του.

Ο άνδρας που διέμενε σε σκάφος εντός της Μαρίνας Αγίου Νικολάου φέρεται συχνά να κατανάλωνε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ και παλαιότερα είχε πέσει στη θάλασσα μέσα στη Μαρίνα μεθυσμένος, όπου και είχε ανασυρθεί.

Εξετάζεται από Αρχές το ενδεχόμενο να έπεσε θάλασσα υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Χάος με τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν την πόλη – Δεκάδες πεσμένα δένδρα καθώς τα μποφόρ αυξάνονται (Video)

Ιωάννινα: Δύο 15χρονες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Τέμπη – Πλακιάς: Νέα μήνυση για το μπάζωμα