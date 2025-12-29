Χιόνια στην Αττική την παραμονή Πρωτοχρονιάς «βλέπει» ο Καλλιάνος – Η ανάρτησή του  

Χιόνια στην Αττική την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Ο Γιάννης Καλλιάνος με μια ανάρτηση στα social media κάνει λόγο για χιόνια στην Αττική στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού την Παραμονή Πρωτοχρονιάς ενώ ο καιρός θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο και στην περιφέρεια.

Στην ανάρτησή του αναφέρει πως «εάν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα παραμείνουν σταθερά, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων και τοπικών χιονοπτώσεων σε τμήματα της Αττικής.

Κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω περίπου των 400 μέτρων.

Υπάρχει πιθανότητα τα μεσάνυχτα να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα τα υψόμετρα χιονόπτωσης, τοπικά ακόμα και πάνω από τα 250 με 300 μέτρα σε περιοχές των βορείων τμημάτων του νομού.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους».

Δεν θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

«Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κατά βάση ασθενή ή το πολύ έως μέτριας έντασης, με εξάρτηση από το μικροανάγλυφο, τις θερμοκρασιακές συνθήκες και τους τοπικούς ανέμους ανά περιοχή.

Στην Αττική οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για πιο ισχυρές χιονοπτώσεις, οι οποίες πιθανότατα θα εκδηλώνονταν εάν έπνεαν την ίδια ώρα βορειοανατολικοί».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένονται να κάνουν την εμφάνισή τους από τα βορειοδυτικά του νομού, φτάνοντας έως και ημιορεινά τμήματα από τα 400 έως τα 500 μέτρα.

Την ίδια χρονική στιγμή, στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής πιθανώς θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις περίπου πάνω από τα 600 με 700 μέτρα υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη επικράτεια

Αργά το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και πλησιάζοντας χρονικά προς τα μεσάνυχτα για την αλλαγή του χρόνου, στην υπόλοιπη επικράτεια τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στις εξής περιοχές

-Κεντροανατολική Εύβοια από τα 300 με 350 μέτρα

-Κεντρική Στερεά από τα 450 με 500 μέτρα

-Βόρεια Πελοπόννησος από τα 700 με 750 μέτρα

-Νομοί Φθιώτιδας και νότιας Βοιωτίας από τα 250 με 300 μέτρα

-Πολύ τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία, για λίγο, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

-Δυτική Στερεά από τα 700 μέτρα

-Βόρειες Κυκλάδες από τα 400 με 500 μέτρα

Χιονοπτώσεις και σε πεδινά

Προς την αλλαγή του χρόνου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές, δηλαδή σχεδόν σε μηδενικά υψόμετρα. Για παράδειγμα πιθανότατα να χιονίσει στη Σκύρο, ίσως τοπικά σε νησιά των Βορείων Σποράδων, πιθανώς στη Λήμνο, στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, αλλά και σε βόρειες περιοχές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Στην κεντροβόρεια Κρήτη θα χιονίσει κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς πάνω από τα 700 με 800 μέτρα, προς το απόγευμα.

Η παραπάνω εκτίμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί εφόσον τα επόμενα τρεξίματα των προγνωστικών μοντέλων παρουσιάσουν αλλαγές στα δεδομένα.

Διευκρίνιση: Για την αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι προαναφερθείσες χιονοπτώσεις δεν θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, αλλά θα περιοριστούν σε τοπικές και μη γενικευμένες ζώνες ανά περιοχή και υψόμετρο.

Η εκδήλωσή τους θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι θερμοκρασιακές τιμές, η ύπαρξη υετού, το μικροανάγλυφο και οι τοπικοί άνεμοι.

Για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, χιονοπτώσεις πάνω από τα 700 μέτρα δεν αναμένεται να επηρεάσουν οριζόντια όλες τις ζώνες, αλλά μόνο τοπικά τμήματα υπό κατάλληλες συνθήκες.

Αντίστοιχα, στη Βόρεια Πελοπόννησο, τυχόν χιονοπτώσεις δεν προεξοφλούν εκτεταμένη χιονόπτωση σε όλη την περιοχή, αλλά τοπικά φαινόμενα.

Συνεπώς ο όρος «πάνω από τα 700 μέτρα» αναφέρεται σε δυνατότητα εκδήλωσης και όχι σε καθολική χιονόπτωση σε όλες τις τοποθεσίες του συγκεκριμένου υψομέτρου.

Τέλος όλα τα παραπάνω αφορούν την περίοδο εκδήλωσης των τοπικών χιονοπτώσεων κατά το χρονικό διάστημα λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, δηλαδή κατά τις ώρες της αλλαγής του χρόνου.

Προφανώς νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενδέχεται να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας που δεν αναφέρονται στο κείμενο, για λόγους συντομίας και επικέντρωσης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

