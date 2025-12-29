search
Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου – Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/12) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανές στην οδό Δροσοπούλου στο Γαλάτσι.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν τις φλόγες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τρία μοτοποδήλατα.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα, προκάλεσε επίσης ζημιές σε είσοδο πολυκατοικίας.

