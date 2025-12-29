ΠΑΣΟΚ: Με συνταγή διπόλου οι μετωπικές με την ΝΔ για τα αγροτικά μπλόκα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στις γειτονιές της Αττικής ο Ανδρουλάκης

Μέσα στα Χριστούγεννα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συγκρούστηκαν μετωπικά για τα αγροτικά μπλόκα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνοντας πως θα ξεκινήσει το πολιτικό μενού των αντιπαραθέσεων του 2026.

Τελευταία αφορμή ο υπαινιγμός της εκπροσώπου τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου ότι μπορεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς να ζητά εμμέσως πλην σαφώς την αναστολή όλων των ερευνών για παράνομες επιδοτήσεις σε αγρότες. “Σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου. Θα πρέπει να εξηγηθεί τι ακριβώς εννοεί. Θέλουμε να πιστέψουμε ότι δεν αναφέρεται σε αναστολή όλων των ερευνών” τόνισε στην ανακοίνωση της η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Κάπως έτσι ξέσπασε η νέα σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως την πιο αδίστακτη που γνώρισε ο τόπος. “Ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεωκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες, που εξαπάτησε αυτή η κυβέρνηση για να μοιράζει επιδοτήσεις στους “φραπέδες”, σημείωσε μεταξύ άλλων στην απάντηση του ο Κώστας Τσουκαλάς. Η σκληρή σύγκρουση μεταξύ των εκπροσώπων τύπου της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δείχνει το πολεμικό κλίμα που θα κορυφωθεί με την έλευση του νέου έτους. Στο ίδιο πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ χρέωσε τον λογαριασμό της ταλαιπωρίας των εκδρομέων των Χριστουγέννων στην κυβέρνηση και θα συνεχίσει όσο τα μπλόκα βρίσκονται στις εθνικές οδούς. Η συνταγή του διπόλου πέρα από τις αντιπαραθέσεις με την κυβέρνηση, τονίζει και τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ ως αντιπάλου δέους της ΝΔ την ώρα που διεκδικούν τον ρόλο αυτό νέα κόμματα που θα ιδρυθούν σύντομα όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού.

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζει το πρόγραμμα του με περιοδείες στα αστικά κέντρα και ειδικά στο λεκανοπέδιο που αποτελεί το πιο τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ. Τα ποσοστά του κόμματος παραμένουν καθηλωμένα στην Αττική σε αντίθεση με τις επιδόσεις του στην περιφέρεια που είναι υψηλές. Με τον μισό και παραπάνω πληθυσμό όμως να κατοικεί στην Αθήνα, η βελόνα των ποσοστών δεν πρόκειται να κινηθεί αν δεν αναπτυχθεί σημαντική δυναμική στην πρωτεύουσα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκέπτεται διαρκώς περιοχές της Αττικής όπως έκανε στο Μοσχάτο πρόσφατα και θα παρουσιάζει με ομιλίες του το πρόγραμμα που κατέθεσε στην ΔΕΘ. Θα κινητοποιεί έτσι τον κομματικό μηχανισμό και θα συναντιέται με τους αυτοδιοικητικούς της κάθε περιοχής. Στόχος είναι και ενόψει συνεδρίου το ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευθεί κάθε πιθανή ενίσχυση στο λεκανοπέδιο. Αν το στοίχημα αυτό πιαστεί, τότε στην τελική ευθεία για τις κάλπες θα υπάρχουν πολύ καλύτερες προοπτικές.

