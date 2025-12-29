search
29.12.2025 14:13

Σύλβα Ακρίτα: Τελευταίο «αντίο» σε μια εμβληματική προσωπικότητα

29.12.2025 14:13
akrita-kideia

Τελευταίος αποχαιρετισμός για τη Σύλβα Ακρίτα, μια γυναίκα – σύμβολο των κοινωνικών αγώνων με μακρά και σπουδαία πολιτική διαδρομή.

Στην κηδεία, από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, η Έλενα Ακρίτα αποχαιρέτισε τη μητέρα της, παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτικής και καλλιτεχνικής ζωής της χώρας.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Κώστας Λαλιώτης, η Λούκα Κατσέλη και ο Στάματης Κραουνάκης, στενός φίλος της οικογένειας.

mitsotakis2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Action24: Δεν είναι στις προθέσεις μου ανασχηματισμός – Το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μεγάλη απόσταση

karystianou

Η Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στα «ανοιχτά» της Ρόδου

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

