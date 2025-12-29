Σύλβα Ακρίτα: Τελευταίο «αντίο» σε μια εμβληματική προσωπικότητα

Τελευταίος αποχαιρετισμός για τη Σύλβα Ακρίτα, μια γυναίκα – σύμβολο των κοινωνικών αγώνων με μακρά και σπουδαία πολιτική διαδρομή.

Στην κηδεία, από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, η Έλενα Ακρίτα αποχαιρέτισε τη μητέρα της, παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτικής και καλλιτεχνικής ζωής της χώρας.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Κώστας Λαλιώτης, η Λούκα Κατσέλη και ο Στάματης Κραουνάκης, στενός φίλος της οικογένειας.

