Κυβερνητικές πηγές για αναφορές Τραμπ για F-35 στην Τουρκία: Νόμος απαγορεύει την πώληση όσο η Άγκυρα έχει τους S-400

Η αμερικανική νομοθεσία εξακολουθεί να απαγορεύει την πώληση των μαχητικών όσο η Άγκυρα διατηρεί τους ρωσικούς S-400 και χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές «αντίστοιχη αναφορά είχε γίνει και τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία περιοριζόταν στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35».
Ακολούθως οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι «υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία: H απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400».
«Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου».
«Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028» καταλήγουν.
