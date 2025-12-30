search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 23:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 21:34

Νέα επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα: 10 κράτη ζητούν από το Ισραήλ να άρει τους παράλογους περιορισμούς

30.12.2025 21:34
gaza

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει επιδεινωθεί ξανά και αυτό προκαλεί σοβαρή ανησυχία, δηλώνουν σήμερα η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία και άλλες χώρες σε κοινή ανακοίνωσή τους, στην οποία καλούν το Ισραήλ να αναλάβει επείγουσα δράση.

Η ανακοίνωση, την οποία δημοσίευσε στο διαδίκτυο το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να επιτρέψει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να εργαστούν στη Γάζα με σταθερότητα και προβλεψιμότητα και να διασφαλίσει ότι ο ΟΗΕ θα συνεχίσει το έργο του στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Εκφράζουμε σοβαρές ανησυχίες για τη νέα επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα που παραμένει καταστροφική», τονίζεται στην ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών του Καναδά, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ισλανδίας, της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και της Βρετανίας.

Να άρει το Ισραήλ του παράλογους περιορισμούς

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να άρει τους «παράλογους περιορισμούς» σε ορισμένες εισαγωγές μεταξύ των οποίων ιατρικά εφόδια και εξοπλισμό καταφυγίου, όπως και να ανοίξει τα συνοριακά περάσματα για να αυξηθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο έπειτα από δύο χρόνια ισραηλινών σφοδρών βομβαρδισμών και στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα που έλαβαν χώρα μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στη Ρώμη, ανακοίνωσε στις 19 Δεκεμβρίου ότι δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα μετά τη βελτίωση της πρόσβασης στις παραδόσεις τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας μετά την εκεχειρία.

Ωστόσο, ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι πρέπει να φθάσει στον μικρό και υπερπληθή παλαιστινιακό θύλακα πολύ περισσότερη βοήθεια και ότι το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο των απαραίτητων ειδών. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δηλώνει ότι εισέρχεται στον θύλακα περισσότερη ποσότητα τροφίμων από αυτή που θεωρείται αρκετή, και ότι τα προβλήματα εντοπίζονται στη διανομή τους εντός της Γάζας.

Διαβάστε επίσης

Τα «ακανθώδη» ζητήματα που απειλούν να εκτροχιάσουν μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας

Το μυστικό «παλάτι» του Πούτιν στην Κριμαία – Τι αποκαλύπτει έρευνα υποστηρικτών του Ναβάλνι (Photos)

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και… έγινε viral

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
train kentucky
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 23:11
train kentucky
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

1 / 3