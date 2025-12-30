ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανακοίνωση αναφορικά με τη δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι κάποιοι αγρότες τραμπουκίζουν εκείνους που θέλουν διάλογο με την κυβέρνηση, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Δεν πρόλαβε ο κ. Μητσοτάκης να διατυπώσει την τοξική και διχαστική κυβερνητική προπαγάνδα για αγρότες που τραμπουκίζουν άλλους αγρότες, και εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, να μιλάει για την ανάγκη εκτόνωσης των μπλόκων με συγκεκριμένο σχέδιο, απευχόμενος, μάλιστα, το plan b, το οποίο προφανώς θα εκτελεστεί εάν η εκτόνωση δεν επιτευχθεί “με το καλό”», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
«Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι “μεροδούλι – μεροφάι” για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά πάει πολύ να προκαλεί, μ’ αυτό τον ακραίο και απαράδεκτο τρόπο τους ανθρώπους που έκαναν Χριστούγεννα στο δρόμο, ο κύριος υπαίτιος για τα μεγάλα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του αγροτικού κόσμου», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, ενώ έχει προαποφασίσει το αποτέλεσμά του και ο κ. Μαρινάκης, βλέποντας ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν λειτουργεί, απειλεί με τα “προβλεπόμενα” και αφήνει υπονοούμενα για άγρια καταστολή».
«Αυτές είναι οι “λύσεις” της κυβέρνησης των “Φραπέδων” για τον αγροτικό κόσμο. Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
