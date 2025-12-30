search
30.12.2025 21:52

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου»

30.12.2025 21:52
SYRIZA_LOGO_FILE

Ανακοίνωση αναφορικά με τη δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι κάποιοι αγρότες τραμπουκίζουν εκείνους που θέλουν διάλογο με την κυβέρνηση, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν πρόλαβε ο κ. Μητσοτάκης να διατυπώσει την τοξική και διχαστική κυβερνητική προπαγάνδα για αγρότες που τραμπουκίζουν άλλους αγρότες, και εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, να μιλάει για την ανάγκη εκτόνωσης των μπλόκων με συγκεκριμένο σχέδιο, απευχόμενος, μάλιστα, το plan b, το οποίο προφανώς θα εκτελεστεί εάν η εκτόνωση δεν επιτευχθεί “με το καλό”», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι “μεροδούλι – μεροφάι” για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά πάει πολύ να προκαλεί, μ’ αυτό τον ακραίο και απαράδεκτο τρόπο τους ανθρώπους που έκαναν Χριστούγεννα στο δρόμο, ο κύριος υπαίτιος για τα μεγάλα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του αγροτικού κόσμου», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, ενώ έχει προαποφασίσει το αποτέλεσμά του και ο κ. Μαρινάκης, βλέποντας ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν λειτουργεί, απειλεί με τα “προβλεπόμενα” και αφήνει υπονοούμενα για άγρια καταστολή».

«Αυτές είναι οι “λύσεις” της κυβέρνησης των “Φραπέδων” για τον αγροτικό κόσμο. Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

