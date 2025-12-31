Πιερρακάκης: Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην οικονομία, το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους (Video)

Η ελληνική οικονομία κλείνει το 2025 με «καθαρό αποτύπωμα», όπως υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ένα τρίλεπτης διάρκειας βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την τελευταία ημέρα του έτους. Σε μια χρονιά που, όπως αναφέρει ο υπουργός, ήταν «πυκνή σε γεγονότα» και με μεγάλες αλλαγές οι οποίες, όπως τονίζει, «ήδη φέρνουν αποτελέσματα» και έτσι «το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια».

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρεται:

* Στην επιστροφή ενοικίου και στη μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων, δηλώνοντας ότι «από φέτος ένα ενοίκιο στο τέλος της χρονιάς θα επιστρέφεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή» ενώ, παράλληλα, «μονιμοποιείται η οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ καθαρά για 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους άνω των 65 ετών».

* Στην οριζόντια μείωση των βαρών: «Οι φόροι για όλους μειώνονται. Για μισθωτούς του δημοσίου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες», υπογραμμίζει ο κ. Πιερρακάκης, δίνοντας έμφαση στα εισοδήματα των νέων όπου «ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ μηδενίζεται».

* Στην κατάργηση τραπεζικών χρεώσεων και στη ρύθμιση χρεών: «Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποδεικνύεται ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων της χώρας», όπως τονίζει.

* Στις επενδύσεις και στη διεθνή άνοδο της χώρας «η εξαγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών», αναφέρει ο υπουργός. Ενώ για την ανάδειξή του ως προέδρου του Eurogroup ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι είναι «μία τιμή που δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, δεν ανήκει σε μία κυβέρνηση μόνο. Ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στους πολίτες της που το αξίζουν γιατί άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά».

* Στην αποκατάσταση των θυμάτων σε Μάτι και Μάνδρα, όπως τονίζει, καθώς «το κράτος έπαψε να αντιδικεί με ανθρώπους που είχαν ήδη χάσει τα πάντα».

* Στις προοπτικές της χώρας για το 2026: «Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι το θεμέλιο της επόμενης φάσης», αναφέρει. Με οδηγό τη στρατηγική που πρέπει να γίνει «synonym of delivery» (συνώνυμο της αποτελεσματικότητας), εξέφρασε την πεποίθηση ότι «με τις μεγάλες αλλαγές που ήδη φέρνουν αποτελέσματα και με την εμπιστοσύνη η οποία χτίζεται μέρα με την ημέρα, το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια».

