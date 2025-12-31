search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

31.12.2025 17:06

Πού θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ από την πρωτοχρονιά

31.12.2025 17:06
leros_3

Σε εφαρμογή τίθεται από 1/1/2026 η επέκταση εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η μείωση αφορά σε αγαθά και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις (άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ).

Σημειώνεται επίσης ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Από τη μείωση των συντελεστών εξαιρούνται για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Σημειώνεται ότι η μείωση κατά 30% των εν ισχύ συντελεστών ΦΠΑ (24% σε 17%, 13% σε 9%, 6% σε 4% και 4% σε 3%), σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ισχύει περιοριστικά για τα 19 νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους.

Με τα νέα δεδομένα, μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύουν πλέον στα εξής νησιά:

1. Αγαθονήσι
2. Άγιος Ευστράτιος
3. Αστυπάλαια

4. Ικαρία
5. Κάλυμνος
6. Κάρπαθος
7. Κάσος

8. Κω
9. Λειψοί
10. Λέρος
11. Λέσβος
12. Λήμνος
13. Μεγίστη
14. Νίσυρος
15. Οινούσσες
16. Πάτμος
17. Σαμοθράκη
18. Σάμος
19. Σύμη
20. Τήλος
21. Φούρνοι
22. Χάλκη
23. Χίος
24. Ψαρά

Επιπλέον θα ισχύει και σε πλειάδα νησίδων όπως, μεταξύ άλλων Γαϊδουρονήσι, Θύμαινα, Μάραθος, Παναγιά, Στρογγύλη κλπ.

