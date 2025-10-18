search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 12:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 11:41

Ευλογιά των προβάτων: Προληπτικοί ψεκασμοί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

18.10.2025 11:41
evlogia-new

Με προληπτικούς ψεκασμούς στα ελαστικά και στα κάτω μέρη των φορτηγών, που μεταφέρουν ζωοτροφές και άλλα προϊόντα στη Λέσβο και στη Λήμνο αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού της ευλογιάς των προβάτων στα νησιά.

Όπως λέει ο Στρατής Καραγεωργίου, υπεύθυνος της εταιρείας απολυμάνσεων που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου των ψεκασμών η συγκεκριμένη διαδικασία εξαλείφει σχεδόν το σύνολο των κινδύνων εισαγωγής στα νησιά μέσω της συγκεκριμένης οδού συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας αλλά και της τοπικής οικονομίας.

Ας σημειωθεί ότι ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα η κτηνοτροφία είναι οικονομικοί πυλώνες τόσο για τη Λέσβο όσο και τη Λήμνο και χιλιάδες εξαγωγές αμνοεριφίων κάθε χρόνο αλλά και πολλούς τόνους τυριών, πολλά από τα οποία Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Μουτζούρης: Συμπληρωματική δράση για όσο χρειαστεί

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, τόνισε ότι η δράση αυτή που πραγματοποιείται με ίδιους πόρους της Περιφέρειας θα συνεχισθεί για όσο διάστημα ακόμα χρειασθεί.

«Οι ψεκασμοί», σημείωσε, «αποτελούν συμπληρωματική δράση στα μέτρα που εφαρμόζονται στα λιμάνια αναχώρησης. Σκοπός να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο εισαγωγής του ιού στο νησί. Το ζήτημα είναι προ των πυλών για τα νησιά μας και απαιτεί εγρήγορση».

Ας σημειωθεί τέλος ότι η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε πρόσφατα την παράταση των προληπτικών μέτρων, που ισχύουν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος και εξάπλωση της νόσου στα νησιά. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγειονομικής προστασίας στις εκτροφές τους, να περιορίζουν την είσοδο τρίτων προσώπων και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για κάθε ύποπτο περιστατικό.

Τα μέτρα

Τα μέτρα που εξέδωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την πρόληψη και τη βιοασφάλεια στην κτηνοτροφία, έχουν ως εξής:

  • Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή περιορίζονται μόνο εντός Περιφερειακής Ενότητας.
  • Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινό βοσκότοπο (αλλαγή βοσκοτόπου) συνεχίζουν να επιτρέπονται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  • Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώων από διαφορετικές εκτροφές.
  • Η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων, τα οποία θα πρέπει να παραμένουν εκεί σε καραντίνα τουλάχιστον 21 ημερών.
  • Όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων πρέπει να διενεργούνται με υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, με πιστοποιημένα κατάλληλα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση.
  • Συνεχίζεται η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονη που λήστευε με σπρέι πιπεριού

«Θρίλερ» με τον θάνατο χήρας υπουργού του ΠΑΣΟΚ στο Κολωνάκι: Ευρήματα παραπέμπουν σε εμπρησμό του διαμερίσματος της (Video)

Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο «Απόλλων» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pania-karvelas-new
LIFESTYLE

«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ισραηλινού ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς

savvopoulos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διονύσης Σαββόπουλος: Αισιόδοξα τα νέα για την υγεία του – Ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπευτική αγωγή

daktylios new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οριστικό: Επιστρέφει ο δακτύλιος από τη Δευτέρα – Που εφαρμόζεται και ποιοι εξαιρούνται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 12:29
pania-karvelas-new
LIFESTYLE

«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ισραηλινού ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς

1 / 3