KKE: Στήριξη στα μπλόκα απέναντι στις κυβερνητικές προσπάθειες «διάσπασης» των αγροτών

Την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιφέρει ρήγματα στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων με την επιστράτευση «πρόθυμων διασπαστών» και «καλοθελητών» καταγγέλλει το ΚΚΕ, το οποίο παροτρύνει τους αγρότες να συνεχίσουν και να δυναμώσουν τον αγώνα τους, εν όψει και της επικείμενης νέας πανελλαδικής σύσκεψης συντονισμού των αγροτών.

Μάλιστα έντονη ήταν η αντίδραση του Περισσού στα όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη για το 2025, τη Δευτέρα, καθώς μίλησε για αγρότες που «τραμπουκίζουν» όσους θέλουν τον διάλογο με την κυβέρνηση.

«Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, επιστρέφοντας τον χαρακτηρισμό στην κυβέρνηση: «Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αυτός που προσπαθεί να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό γιατί βλέπει ότι η λαϊκή πλειοψηφία στηρίζει αυτόν τον αγώνα, αυτός που για χρόνια τάιζε “φραπέδες” και “χασάπηδες” για να κάνουν το μάρκετινγκ της ΚΑΠ της Ε.Ε. μέσα στην αγροτιά». «Συνεπώς», καταλήγει η ανακοίνωση, «στην υπόθεση του αγώνα των αγροτών ο τραμπούκος και μάλιστα σεσημασμένος, είναι η ίδια η κυβέρνηση, η πολιτική της και τα συμφέροντα που υπηρετεί».

Μια μέρα νωρίτερα, στον απόηχο της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και των διαρροών περί «18 μπλόκων» που επιθυμούν διάλογο, το ΚΚΕ σχολίασε πως «οι βιοπαλαιστές αγρότες εδώ και έναν μήνα έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους, αρχικά με την καταστολή και τις συκοφαντίες, στη συνέχεια με τις προβοκάτσιες στους δρόμους και τους εκβιασμούς, τώρα με τις προσπάθειες επιστράτευσης διαφόρων “προθύμων διασπαστών” του ενιαίου αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους».

Και διεμήνυσε πως ο αγώνας εξακολουθεί να έχει τη στήριξη της κοινωνίας, παρά τις προσπάθειες ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού, και άρα υπάρχουν οι όροι για να συνεχιστεί: «Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, με τις συνελεύσεις και τα μπλόκα του, έχοντας μαζί το δίκιο του και την αλληλεγγύη όλου του λαού, που πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ακυρώσει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ώστε με ενότητα και κλιμάκωση να διεκδικήσει αποφασιστικά την ικανοποίηση των αιτημάτων του».

Στο μεταξύ, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου – Αλαβάνος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open, ουσιαστικά επισήμανε ότι η συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur είναι το κερασάκι στην τούρτα και πως βασικός υπαίτιος για τη σημερινή κατάσταση των αγροτών είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): «Μη βλέπουμε το δέντρο της Mercosur και χάνουμε το δάσος, γιατί η Mercosur φύτρωσε πάνω στην ΚΑΠ, την οποία ΚΑΠ έχουν στηρίξει όλα τα άλλα κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

