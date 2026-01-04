search
Καιρός: Με βροχές κλείνει το Σαββατοκύριακο – Σκόνη από τη Σαχάρα στα δυτικά

04.01.2026 00:58
vrohi

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από το Meteo την Κυριακή 4/1 αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας κατά τόπους στα βόρεια. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 04/01/2026 αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά (με έμφαση στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά), στη Θράκη καθώς και σε τμήματα του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες σε τμήματα της βόρειας χώρας. Μεταφορά Σαχαριανής σκόνης αναμένεται κυρίως στα δυτικά

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

