ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 22:59
04.01.2026 22:41

Κυριακού για Παπαδάκη: «Ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία»

04.01.2026 22:41
thodwris-kyriakou

Ο πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού έκανε μια προσωπική δήλωση για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την πρωινή, ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1.

Η δήλωση του Θοδωρή Κυριακού:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του. Πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του».

