04.01.2026 23:13

Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης

04.01.2026 23:13
maduro_1

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο, όπου θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για “ναρκοτρομοκρατία” και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

