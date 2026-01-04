search
04.01.2026 11:36

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 27χρονος και 33χρονος που είχαν όπλα και ναρκωτικά σε όχημα

04.01.2026 11:36
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα και ναρκωτικά στο Ρέθυμνο και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, σχεδόν μισό κιλό κάνναβης, 5 όπλα, φυσίγγια, ζυγαριά και χρηματικό ποσό 1550 ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες 03.01.26 από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και πρόκειται για 27χρονο και 33χρονο, στους οποίους, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο χθες σε όχημα που επέβαιναν σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά: -453- γραμμάρια κάνναβης, σουγιάς και -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των συγκεκριμένων προσώπων, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ρεθύμνου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: Πιστόλι με δυο γεμιστήρες, -69- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, -199- πυροδοτημένα φυσίγγια (κάλυκες), -4 -πιστόλια αερίου με γεμιστήρες, -20,3- γραμμάρια κάνναβης, 0,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, βαλίστρα, σπάθα, ξιφολόγχη πολεμικού όπλου, -2- σίδερο γροθιές, ζυγαριά, -19- σπόροι κάνναβης, -19- μαχαίρια και χρηματικό ποσό 1.550 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, με την προανάκριση να διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

1 / 3