04.01.2026 09:43

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Βενεζουέλα: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο»

04.01.2026 09:43
tramp11111

Τη δική του εκδοχή του… FAFO έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι αντιδράσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και, παράλληλα, εγείρονται τεράστια ζητήματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Σε ανάρτησή του, λοιπόν, το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ούτε λίγο ούτε πολύ, υιοθετεί τη λογική του «ο πρόεδρος κάνει ό,τι θέλει», καθώς σημειώνει: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ», μαζί με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τραμπ και το σχόλιο ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος της δράσης. Αν δεν ξέρεις, τώρα ξέρεις».

Το λες και απειλητικό

1 / 3