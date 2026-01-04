Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Βενεζουέλα: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη δική του εκδοχή του… FAFO έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι αντιδράσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και, παράλληλα, εγείρονται τεράστια ζητήματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
Σε ανάρτησή του, λοιπόν, το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ούτε λίγο ούτε πολύ, υιοθετεί τη λογική του «ο πρόεδρος κάνει ό,τι θέλει», καθώς σημειώνει: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ», μαζί με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τραμπ και το σχόλιο ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος της δράσης. Αν δεν ξέρεις, τώρα ξέρεις».
President Trump is a man of action.— Department of State (@StateDept) January 3, 2026
If you don’t know, now you know. pic.twitter.com/G8DH20m9Dm
Το λες και απειλητικό…
Διαβάστε επίσης
Διεγράφη φοιτητής που είχε εγγραφεί το… 1933 – Τα ευτράπελα μίας θορυβώδους διαδικασίας
Το καρφί Βενιζέλου στην κυβέρνηση για την παρουσία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρέα τον γιο του στον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.