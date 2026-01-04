Θρήνος στην Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε σκοτωθεί το καλοκαίρι σε τροχαίο 

Μία συγκλονιστική τραγωδία έχει σκορπίσει θλίψη στην περιοχή της Ανδραβίδας.

Ενας 50χρονος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς έβαλε τέλος στη ζωή του, σε μια ενέργεια που έκρυβε ένα άλλο οικογενειακό δράμα.

Ο αυτόχειρας το περασμένο καλοκαίρι έχασε τον 22χρονο γιο του σε τροχαίο κάτι που φέρεται να μην είχε καταφέρει να ξεπεράσει. Μέρα με τη μέρα η κατάσταση γινόταν όλο και πιο δύσκολη ψυχολογικά και σύμφωνα με όσα εκτιμούν άνθρωποι από το περιβάλλον τους, ένιωθε πως ήταν δυσβάσταχτος ο πόνος που ένιωθε.

Από την ημέρα του θανάτου του παιδιού του στις 6 Αυγούστου όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο νεαρός έπεσε σε μαντρότοιχο, κάτοικοι της περιοχής λένε πως αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα.

Διαβάστε επίσης:

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα με νεό αίτημα – «Κινητοποιήσεις στα όρια πολιορκίας» (Video)

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Κανένα τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματά μας»

Πρέβεζα: Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι (Video)