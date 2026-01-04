search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 19:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 17:21

Θρήνος στην Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε σκοτωθεί το καλοκαίρι σε τροχαίο 

04.01.2026 17:21
peripoliko

Μία συγκλονιστική τραγωδία έχει σκορπίσει θλίψη στην περιοχή της Ανδραβίδας.

Ενας 50χρονος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς έβαλε τέλος στη ζωή του, σε μια ενέργεια που έκρυβε ένα άλλο οικογενειακό δράμα.

Ο αυτόχειρας το περασμένο καλοκαίρι έχασε τον 22χρονο γιο του σε τροχαίο κάτι που φέρεται να μην είχε καταφέρει να ξεπεράσει. Μέρα με τη μέρα η κατάσταση γινόταν όλο και πιο δύσκολη ψυχολογικά και σύμφωνα με όσα εκτιμούν άνθρωποι από το περιβάλλον τους, ένιωθε πως ήταν δυσβάσταχτος ο πόνος που ένιωθε.

Από την ημέρα του θανάτου του παιδιού του στις 6 Αυγούστου όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο νεαρός έπεσε σε μαντρότοιχο, κάτοικοι της περιοχής λένε πως αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα.

Διαβάστε επίσης:

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα με νεό αίτημα – «Κινητοποιήσεις στα όρια πολιορκίας» (Video)

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Κανένα τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματά μας»

Πρέβεζα: Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crans-montana_0201_1
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντάνα: Ταυτοποιήθηκαν οι 6 Ιταλοί που έχασαν την ζωή τους στην φωτιά

MITSOTAKIS TSIPRAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο: «Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους»

papadakis-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Η μακρά διαδρομή στη δημοσιογραφία μέχρι την καταξίωση και τη σφραγίδα στην τηλεόραση

giorgos-papadakis-new
MEDIA

Θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία: Απεβίωσε ο Γιώργος Παπαδάκης μετά από οξύ έμφραγμα

venezuela-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Κλεισμένοι στα σπίτια οι πολίτες, φοβούνται αναρχία, λεηλασίες ακόμη και εμφύλιο – Αβεβαιότητα για το ποιος κυβερνά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

venezuela_trio
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η μετά Μαδούρο εποχή - Τα τρία πρόσωπα - «κλειδιά», το ερώτημα της προδοσίας και το λάθος του Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 19:06
crans-montana_0201_1
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντάνα: Ταυτοποιήθηκαν οι 6 Ιταλοί που έχασαν την ζωή τους στην φωτιά

MITSOTAKIS TSIPRAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο: «Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους»

papadakis-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Η μακρά διαδρομή στη δημοσιογραφία μέχρι την καταξίωση και τη σφραγίδα στην τηλεόραση

1 / 3