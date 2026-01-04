Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους στην Ανατολική Θάλασσα μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Η πρώτη οπλική δοκιμή της χρονιάς από τη Βόρεια Κορέα πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, με την Πιονγκγιάνγκ σε μία εμφανή προσπάθεια να στείλει μήνυμα αποτροπής προς την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση τουλάχιστον δύο βαλλιστικών πυραύλων προς την Ανατολική Θάλασσα, γνωστή και ως Θάλασσα της Ιαπωνίας. Πρόκειται για την πρώτη οπλική δοκιμή της χώρας για το τρέχον έτος, η οποία σημειώνεται μία ημέρα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα τέτοιο σενάριο, όπως υποστηρίζει εδώ και χρόνια η Πιονγκγιάνγκ, αποτελεί σχέδιο που η Ουάσιγκτον θα επιθυμούσε να εφαρμόσει και απέναντι στη βορειοκορεατική ηγεσία.

«Ο στρατός μας εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων που εκτιμάται ότι ήταν βαλλιστικοί προς την Ανατολική Θάλασσα από τα περίχωρα της Πιονγκγιάνγκ περί τις 07:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Αντίστοιχα, το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι κατέγραψε την εκτόξευση πυραύλου, ο οποίος φέρεται να ήταν βαλλιστικός και να κατέπεσε περί τις 08:08 (τοπική ώρα· 01:08 ώρα Ελλάδας), χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί το ακριβές σημείο πτώσης.

