search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 09:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 08:18

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους στην Ανατολική Θάλασσα μετά τη σύλληψη Μαδούρο

04.01.2026 08:18
kim-kina

Η πρώτη οπλική δοκιμή της χρονιάς από τη Βόρεια Κορέα πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, με την Πιονγκγιάνγκ σε μία εμφανή προσπάθεια να στείλει μήνυμα αποτροπής προς την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση τουλάχιστον δύο βαλλιστικών πυραύλων προς την Ανατολική Θάλασσα, γνωστή και ως Θάλασσα της Ιαπωνίας. Πρόκειται για την πρώτη οπλική δοκιμή της χώρας για το τρέχον έτος, η οποία σημειώνεται μία ημέρα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα τέτοιο σενάριο, όπως υποστηρίζει εδώ και χρόνια η Πιονγκγιάνγκ, αποτελεί σχέδιο που η Ουάσιγκτον θα επιθυμούσε να εφαρμόσει και απέναντι στη βορειοκορεατική ηγεσία.

«Ο στρατός μας εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων που εκτιμάται ότι ήταν βαλλιστικοί προς την Ανατολική Θάλασσα από τα περίχωρα της Πιονγκγιάνγκ περί τις 07:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Αντίστοιχα, το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι κατέγραψε την εκτόξευση πυραύλου, ο οποίος φέρεται να ήταν βαλλιστικός και να κατέπεσε περί τις 08:08 (τοπική ώρα· 01:08 ώρα Ελλάδας), χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί το ακριβές σημείο πτώσης.

Διαβάστε επίσης

Μαμντάνι επικρίνει Τραμπ για Βενεζουέλα: Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Οργή και ανησυχία στη Λατινική Αμερική: Οι απειλές Τραμπ σε Κούβα, Κολομβία, καταδίκη από Λούλα

Βενεζουέλα: Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο, αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη μαζί με τη σύζυγό του – «Αστυνομική επιχείρηση», λέει ο Χέγκσεθ (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
miki rourk
LIFESTYLE

Μίκι Ρουρκ: Άστεγος κινδυνεύει να μείνει ο σταρ των 80s (Video)

pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διχάζει η Βενεζουέλα: Κόντρα κυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ για την απαγωγή Μαδούρο   

kina notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο

madouro11
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι οργισμένες αντιδράσεις για την απαγωγή Μαδούρο από τις ΗΠΑ – Το Πεκίνο ζητά την απελευθέρωσή του

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο - «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι σκέψεις για απόσυρση από το τένις που σόκαραν – Οι τραυματισμοί, η αρνητική δημοσιότητα και η ψυχική κόπωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 09:41
miki rourk
LIFESTYLE

Μίκι Ρουρκ: Άστεγος κινδυνεύει να μείνει ο σταρ των 80s (Video)

pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διχάζει η Βενεζουέλα: Κόντρα κυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ για την απαγωγή Μαδούρο   

kina notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο

1 / 3