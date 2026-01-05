search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 11:16

Ιόνιο: Ακύρωση ακτοπλοϊκών δρομολογίων λόγω κακοκαιρίας

05.01.2026 11:16
kefalonia_levante

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του νότιου Ιονίου, έχουν σαν αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετά ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries» δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05 και από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40.

Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00, καθώς και από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος-Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη-Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια.

Διαβάστε επίσης:

Ο Δούκας κερδίζει την αποδοχή των πολιτών στον Δήμο Αθηναίων – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Interview

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία αποκάλυψε οπλοστάσιο – Βαλλίστρα, μαχαίρια, ρόπαλα, σπαθιά και πιστόλια στο σπίτι 44χρονου

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεαρός άνδρας «βούτηξε» στο κενό από την υψηλή γέφυρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

tsiaras new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιάρας: Απάντηση στα αιτήματα των αγροτών ένα προς ένα – «Υπάρχουν όρια ανοχής, δεν θα μείνουμε απαθείς θεατές» (Video)

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη

adam-sandler-new
ΣΙΝΕΜΑ

Άνταμ Σάντλερ: Συγκίνηση και αυτοσαρκασμός κατά τη βράβευσή του στο Παλμ Σπρινγκς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:25
tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

tsiaras new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιάρας: Απάντηση στα αιτήματα των αγροτών ένα προς ένα – «Υπάρχουν όρια ανοχής, δεν θα μείνουμε απαθείς θεατές» (Video)

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

1 / 3