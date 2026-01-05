Ιόνιο: Ακύρωση ακτοπλοϊκών δρομολογίων λόγω κακοκαιρίας

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του νότιου Ιονίου, έχουν σαν αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετά ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries» δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05 και από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40.

Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00, καθώς και από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος-Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη-Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια.

Διαβάστε επίσης:

Ο Δούκας κερδίζει την αποδοχή των πολιτών στον Δήμο Αθηναίων – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Interview

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία αποκάλυψε οπλοστάσιο – Βαλλίστρα, μαχαίρια, ρόπαλα, σπαθιά και πιστόλια στο σπίτι 44χρονου

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεαρός άνδρας «βούτηξε» στο κενό από την υψηλή γέφυρα