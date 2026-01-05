Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεαρός άνδρας «βούτηξε» στο κενό από την υψηλή γέφυρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) στην πόλη της Χαλκίδας, καθώς ένα νεαρό άτομο έπεσε από την υψηλή γέφυρα και έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με το evima.gr, πρόκειται για άνδρα νεαρής ηλικίας ο οποίος κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας στο χερσαίο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
