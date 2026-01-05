search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 10:55

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεαρός άνδρας «βούτηξε» στο κενό από την υψηλή γέφυρα

05.01.2026 10:55
xalkida_new

Μια ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) στην πόλη της Χαλκίδας, καθώς ένα νεαρό άτομο έπεσε από την υψηλή γέφυρα και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το evima.gr, πρόκειται για άνδρα νεαρής ηλικίας ο οποίος κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας στο χερσαίο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

Κωνσταντέλλος: «Δεν επιτρέπεται σε μια Eυρωπαϊκή χώρα να “σβήνει” o εναέριος χώρος της» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ruben_amorim_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το «Χ» με τη Λιντς

paris_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τα φαβορί μετά την Ινταλγκό – Η fan του Μαμντάνι, η σύμβουλος του Μελανσόν και ένα «φυτοφάγο ψάρι σε ενυδρείο με καρχαρίες»

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

tsiaras new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιάρας: Απάντηση στα αιτήματα των αγροτών ένα προς ένα – «Υπάρχουν όρια ανοχής, δεν θα μείνουμε απαθείς θεατές» (Video)

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:34
ruben_amorim_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το «Χ» με τη Λιντς

paris_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τα φαβορί μετά την Ινταλγκό – Η fan του Μαμντάνι, η σύμβουλος του Μελανσόν και ένα «φυτοφάγο ψάρι σε ενυδρείο με καρχαρίες»

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

1 / 3