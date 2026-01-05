search
05.01.2026 16:53

Ο Χαμενεΐ ετοιμάζει σχέδιο διαφυγής στη Μόσχα

05.01.2026 16:53
khamenei (1)

Για 8η ημέρα το Ιράν σείεται από τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον 16 άτομα έχουν χάσει τις ζωές τους, ανάμεσα τους και τρία παιδιά.

Οι διαδηλώσεις φαίνεται ότι έχουν θορυβήσει την ηγεσία του Ιράν, με τον Χαμενεϊ να ετοιμάζει σχέδιο διαφυγής στη Μόσχα για τον ίδιο και 20 στενούς του συμμάχους.

Μαζί του θα φύγει και ο γιός του

«Το σχέδιο Β αφορά τον Χαμενεΐ, την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του και υποψήφιου διαδόχου του, Μοτζτάμπα και των στενών συνεργατών τους», δήλωσε πηγή των μυστικών υπηρεσιών στους The Times.

«Έχουν φτιάξει σχέδιο διαφυγής από την Τεχεράνη σε περίπτωση που αισθανθούν ότι ήρθε η ώρα να φύγουν. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων στο εξωτερικό και μετρητών για να διευκολυνθεί η ασφαλής διαφυγή τους», ανέφερε η πηγή.

Ο Χαμενεΐ είναι γνωστό ότι διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο περιουσιακών στοιχείων, τα οποία, σύμφωνα με έρευνα του Reuters το 2013, αποτιμώνταν σε περίπου 95 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Το σχέδιο διαφυγής του βασίστηκε σε αυτό για τη διαφυγή του Μπασάρ αλ-Άσαντ από τη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

