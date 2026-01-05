«Στον αέρα» χιλιάδες εποχικοί – Το φιάσκο με τις προπληρωμένες κάρτες

Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού, καθώς η πολυδιαφημισμένη μετάβαση στο σύστημα των προπληρωμένων καρτών για την καταβολή των επιδομάτων ανεργίας και των δώρων εξελίχθηκε σε γραφειοκρατικό εφιάλτη.

Αντί για την έγκαιρη οικονομική στήριξη στην «καρδιά» του χειμώνα, οι δικαιούχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μηδενικούς λογαριασμούς και ένα σύστημα που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.

Το χρονικό της εμπλοκής

Το νέο σύστημα προέβλεπε ότι το 50% των επιδομάτων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα καταβάλλεται σε προπληρωμένη κάρτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ηλεκτρονικές συναλλαγές, με περιορισμένο όριο ανάληψης μετρητών. Ωστόσο, η υλοποίηση προσέκρουσε σε σοβαρά τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην έκδοση ή την ενεργοποίηση των καρτών από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Αποτέλεσμα; Χιλιάδες εργαζόμενοι που ολοκλήρωσαν τη σεζόν τους τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από το επίδομα ανεργίας ή το Δώρο Χριστουγέννων, καθώς τα ποσά παραμένουν «εγκλωβισμένα» σε μια διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Κραυγή αγωνίας από τα Σωματεία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) κάνει λόγο για πρωτοφανή εμπαιγμό. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων:

Αδυναμία πληρωμής βασικών αναγκών: Πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν μετρητά ούτε για το ενοίκιο ή τους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς η κάρτα περιορίζει τη ρευστότητα.

Τραπεζικά εμπόδια: Αναφέρονται περιπτώσεις όπου οι τράπεζες δηλώνουν άγνοια για την παραλαβή των καρτών, ενώ η ΔΥΠΑ εμφανίζει τις πληρωμές ως «εκτελεσμένες».

Το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό αλλά βαθιά κοινωνικό. Οι εποχικοί εργαζόμενοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας. Η στέρηση του εισοδήματός τους κατά τους νεκρούς μήνες δημιουργεί ένα κενό ρευστότητας στην αγορά της περιφέρειας και ωθεί μια ολόκληρη επαγγελματική τάξη στην οικονομική εξαθλίωση.

«Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε τα δεδουλευμένα μας και το βοήθημα που δικαιούμαστε για να ζήσουμε τις οικογένειές μας», δηλώνει χαρακτηριστικά εποχικός υπάλληλος από τη Ρόδο.

Τα σωματεία απαιτούν την άμεση αναστολή του μέτρου της προπληρωμένης κάρτας για φέτος και την επιστροφή στην παραδοσιακή κατάθεση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN), ώστε να ξεμπλοκάρουν οι πληρωμές εντός των επόμενων 24ώρων. Αν η κυβέρνηση και η ΔΥΠΑ δεν παρέμβουν άμεσα, οι κινητοποιήσεις στον κλάδο αναμένεται να κλιμακωθούν, την ώρα που το τουριστικό προϊόν της χώρας προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με «πληγωμένο» το έμψυχο δυναμικό του.

