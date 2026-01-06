FIR Αθηνών: Στο μικροσκόπιο ειδικής επιτροπής το blackout στις επικοινωνίες – Αποκλείεται η κυβερνοεπίθεση, σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στρέφονται οι έρευνες

Απαντήσεις για το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που παρέλυσε προσωρινά το FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου αναζητά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με ειδική επιτροπή να συνεδριάζει σήμερα, 6 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ).

Στη συνάντηση μετείχαν η διοίκηση της ΥΠΑ και τα αρμόδια τεχνικά στελέχη, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια ενός περιστατικού που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές λόγω της ταυτόχρονης εκδήλωσης βλαβών σε διαφορετικά και ασύνδετα μεταξύ τους συστήματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πρόβλημα εκδηλώθηκε στις 08:59 το πρωί της Κυριακής, όταν εμφανίστηκε συνεχής παρεμβολή «θορύβου» στις συχνότητες επικοινωνίας του FIR Αθηνών. Η αρχική διερεύνηση έδειξε ότι η παρεμβολή προερχόταν από ακούσιες διεγέρσεις, δηλαδή ανεπιθύμητες εκπομπές σήματος από πομπούς της ίδιας της ΥΠΑ, επηρεάζοντας ταυτόχρονα πολλαπλές συχνότητες. Την ίδια στιγμή καταγράφηκαν δυσλειτουργίες τόσο στις τηλεφωνικές γραμμές διασύνδεσης όσο και στα κυκλώματα δεδομένων HELLASCOM, γεγονός που δυσχέρανε περαιτέρω τη διαχείριση της κατάστασης.

Παρότι τα πρωτεύοντα και τα εφεδρικά συστήματα επικοινωνίας φωνής (VCS) και οι πομποδέκτες παρέμειναν σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, ο «θόρυβος» στις συχνότητες ουσιαστικά μπλόκαρε την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση. Με εντολή του διοικητή της ΥΠΑ, ενεργοποιήθηκε άμεσα η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων στο ΚΕΠΑΘΜ, με τη συμμετοχή της ανώτατης διοικητικής και επιχειρησιακής ηγεσίας της Αεροναυτιλίας, ενώ υπήρξε συνεχής συντονισμός με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με εξωτερικούς φορείς.

Εκκένωση του FIR

Με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πτήσεων και σε στενή συνεργασία με το EUROCONTROL, αποφασίστηκε αρχικά η εκκένωση του FIR Αθηνών. Από το μεσημέρι και μετά, και καθώς αποκαθίσταντο σταδιακά διαθέσιμες συχνότητες, η εναέρια κυκλοφορία άρχισε να επανέρχεται υπό αυστηρό έλεγχο, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στα αεροδρόμια και στο επιβατικό κοινό. Για την επίσημη ενημέρωση της διεθνούς αεροπορικής κοινότητας εκδόθηκαν σχετικές αγγελίες NOTAM.

Παράλληλα, ξεκίνησε εκτεταμένη τεχνική διερεύνηση σε όλα τα επίπεδα. Ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε αναμεταβιβαστικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα – από τον Υμηττό και τα Γεράνεια έως τη Θάσο, την Κέρκυρα και τη Ρόδο – χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο εύρημα που να συνδέεται άμεσα με το συμβάν. Επιπλέον, απογειώθηκε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συμμετοχή τεχνικών της Υπηρεσίας και ειδικού της ΕΕΤΤ, προκειμένου να ελεγχθεί από αέρος το φάσμα συχνοτήτων. Και σε αυτή την περίπτωση δεν καταγράφηκαν ενεργές εκπομπές που να εξηγούν την παρεμβολή.

Η έρευνα για τη «ρίζα» του προβλήματος συνεχίζεται σε στενή συνεργασία με τον ΟΤΕ, καθώς τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η αιτία πιθανότατα εντοπίζεται σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Από την ΥΠΑ διαμηνύεται πάντως ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης στα συστήματά της.

Γιατί πρωτοφανές…

Η πλήρης αποκατάσταση των συχνοτήτων του FIR Αθηνών και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας ολοκληρώθηκε στις 17:00 της Κυριακής, ενώ από τις 17:45 η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της κυκλοφορίας επανήλθαν στα κανονικά επίπεδα. Η ταυτόχρονη εμφάνιση και εξάλειψη βλαβών σε διαφορετικά τεχνικά πεδία – από τα VCS έως τις αναλογικές και ψηφιακές γραμμές – είναι, σύμφωνα με στελέχη της ΥΠΑ, αυτό που προσδίδει στο περιστατικό τον πρωτοφανή του χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία προχωρά στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων συστημάτων. Ήδη έχει συμβασιοποιηθεί η προμήθεια 495 νέων πομποδεκτών VHF VoIP, συνολικού κόστους 4,2 εκατ. ευρώ, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται εντός των πρώτων μηνών του 2026. Παράλληλα, δρομολογείται η εγκατάσταση νέου συστήματος VCS/RCS στο ΚΕΠΑΘΜ, έργο ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, με τις διαδικασίες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου.

Αναφερόμενη στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου, η διοίκηση της ΥΠΑ υπογραμμίζει ότι η άμεση και συντονισμένη αντίδραση του προσωπικού, και ειδικά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των ηλεκτρονικών, διασφάλισε ότι σε καμία στιγμή δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες.

