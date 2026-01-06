search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

06.01.2026 18:00

Μεσσηνία: Έγινε κι αυτό – Αγιασμός των υδάτων με τον σταυρό σε… καλάμι ψαρέματος (Video)

06.01.2026 18:00
Screenshot 2026-01-06 175725

Κακοκαιρία τέχνας κατεργάζεται: ο δυνατός αέρας και ο έντονος κυματισμός της θάλασσας που επικρατούσαν στην περιοχή της Μεσσηνίας έκαναν έναν ιερέα να σκεφθεί έναν πρωτότυπο τρόπο για να τελέσει τον αγιασμό των υδάτων.

Σύμφωνα με το βίντεο ντοκουμέντο που αποτύπωσε το tharrosnews.gr, στην τελετή για τα Θεοφάνια στην παραλία του Καλού Νερού, στην Τριφυλία Μεσσηνίας, ο ιερέας έδεσε τον σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος και στη συνέχεια τον έριξε στη θάλασσα.

Μάλιστα, φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος ιερέας ακολουθεί αυτή την τακτική εδώ και μερικά χρόνια, έχοντας δημιουργήσει ένα είδος… παράδοσης.

1 / 3