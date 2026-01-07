Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις 12 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης – Στο επίκεντρο ρεύμα, αγροτικό πετρέλαιο και αποζημιώσεις

Στις 12 το μεσημέρι οι Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας και Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο Θάνος Πετραλιάς, θα εξειδικεύσουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών μέσα από την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου που θα γίνει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση έχει τονίσει πως θα ισχύσουν ασχέτως από την στάση των αγροτών, οι οποίοι περιμένουν να δουν ποια από τα αιτήματά τους θα υλοποιηθούν, αλλά και με ποιο χρονοδιάγραμμα, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Ηδη έχουν προαναγγείλει μεγάλη κλιμάκωση για την Πέμπτη σε πολλά σημεία καθώς οι εκδρομείς των διακοπών έχουν επιστρέψει στα μεγάλα αστικά κέντρα στην συντριπτική πλειοψηφία τους.

Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα

Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν αφορούν μεταξύ άλλων την τιμή στο αγροτικό ρεύμα κοντά στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, αποζημίωση του 100% των ζημιών από τον ΕΛΓΑ.

Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν αν το πλαίσιο αυτό τους ικανοποιεί ώστε να αποσυρθούν από τα μπλόκα και να υπάρξει διάλογος για τα υπόλοιπα που διαφωνούν.

Εφ όσον κλιμακώσουν, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το πλάνο με τις διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται, όμως κάτι τέτοιο θα κλιμακώσει άσχημα την κατάσταση.

Από την κυβέρνηση μάλιστα τόνισαν ότι η μη συμμόρφωση μετά από την επιβολή ενός προστίμου, συνεπάγεται επανάληψη της επιβολής του.

Πάνε για κλιμάκωση οι αγρότες

Οι αγρότες, βλέποντας την άρνηση της κυβέρνησης να υλοποιήσει βασικές απαιτήσεις τους, καθώς είχαν ήδη διαρρεύσει τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα, δηλώνουν πως είναι μονόδρομος η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

«Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση που έχει πολλά χρόνια να γίνει και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει με την εξαγγελία των μέτρων» δήλωσε χαρακτηριστικά στα Παραπολιτικά 90,1 ο αγρότης-μέλος στο αγροτικό μπλόκο του Μπράλου, Χρήστος Κατσούλας.

«Η κυβέρνηση αν είχε σκοπό όντως να λύσει τα προβλήματα, δεν θα είχαμε αυτές τις απειλές από τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος βγαίνει και απειλεί τους αγρότες ότι θα έχουν κυρώσεις και ότι τα τρακτέρ θα φάνε πρόστιμα. Αν ήταν συνεργάσιμοι δεν θα απειλούσαν αλλά θα έλεγαν “παιδιά κάντε λίγο υπομονή και εμείς είμαστε υπό σκέψη και θα σας λύσουμε όσα μπορούμε”», πρόσθεσε, με τους αγρότες να περιμένουν ακόμη και συγκρούσεις με την αστυνομία μετά τα μέτρα για πρόστιμα που ανακοινώθηκαν σε όσους κλείνουν δρόμους και τελωνεία.

«Το σχέδιο είναι να ενωθούν κάποια μπλόκα, να υπάρξουν αποκλεισμοί τελωνείων και κεντρικών οδικών αξόνων και παραδρόμων. Υπάρχει σκοπός να αποκλειστεί περιφερειακά η Αττική και γενικά πάμε σε κάτι πολύ έντονο. Είναι η πρώτη φορά που μετά από τόσο μεγάλο κίνημα και από τόσα πολλά μπλόκα αντί η κυβέρνηση να τα λαμβάνει υπόψη και να δίνει κάποια χρήματα ή κάποια μέτρα υπέρ των αγροτών είναι η πρώτη φορά που μας παίρνουν χρήματα κιόλας.

Επειδή έχουν καταλάβει ότι αυτό που πάμε να κάνουμε θα είναι κάτι μεγάλο, περιμένουμε δυνάμεις των ΜΑΤ και συγκρούσεις με την Αστυνομία. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να έρθουμε κορμί με κορμί, να ματώσουμε γιατί αν φύγουμε αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα από τα μπλόκα είναι σαν να παραδεχόμαστε στον αφανισμό μας. Δυστυχώς δεν γίνεται να κάνουμε πίσω, είναι μονόδρομος το να ζητάμε και να απαιτούμε αυτά τα δίκαια αιτήματα που έχουμε θέσει γιατί αν φύγουμε από τα μπλόκα δεν υπάρχει γυρισμός, θα είναι η παραδοχή της καταστροφής μας», είπε ενδεικτικό της ανησυχίας και του κλίματος που επικρατεί στον κλάδο».

