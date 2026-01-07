Διευκρινίσεις από Φαραντούρη ζήτησε ο Φάμελλος σε τηλεφωνική επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελλος με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη, με αφορμή τις φήμες αλλά και τις χθεσινές δηλώσεις του σε σχέση με τη Μαρία Καρυστιανού και το προαναγγελθέν κόμμα της.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε διευκρινίσεις και εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή για τη σχέση του με το κόμμα.

Κατά τις ίδιες πηγές ο Ν. Φαραντούρης, διαβεβαίωσε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ και πως θα το ξεκαθαρίσει σύντομα.

Διαβάστε επίσης:

Οι λαϊκές αγορές αναστατώνουν τη ΝΔ

Χυδαιότητα Λατινοπούλου για Καρυστιανού: Περιμένω να δω το μαλλιοτράβηγμά της με την Κωνσταντοπούλου (video)

Απίστευτη προσβολή του Τραμπ στον Ρούζβελτ