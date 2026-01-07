search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 15:01
07.01.2026 13:37

Κλειστή η Καραγεώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ

07.01.2026 13:37
eydap_new

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Καραγεώργη Σερβίας, από το ύψος της πλατείας Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας, έχει προχωρήσει η τροχαία λόγω εκτέλεσης εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

