Κλειστή η Καραγεώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Καραγεώργη Σερβίας, από το ύψος της πλατείας Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας, έχει προχωρήσει η τροχαία λόγω εκτέλεσης εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

