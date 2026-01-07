Πώς ο Φαραντούρης απέφυγε να απαντήσει για την κριτική της Καρυστιανού στον Τσίπρα

Με τη φράση «πρέπει να επιβιβαστώ» την έκανε… γυριστή ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, πρώην μέλος της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τη δριμεία κριτική Καρυστιανού στον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο διαγραφείς από τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής, όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη αν είναι σύμφωνος με την κριτική της Μαρίας Καρυστιανού στον πρώην πρωθυπουργό, ουσιαστικά επιχείρησε να… θολώσει τα νερά, αλλά όταν επανήλθε ο Νίκος Ευαγγελάτος ζητώντας του ένα ξεκάθαρο ναι ή όχι, ο ίδιος προτίμησε να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες την τηλεφωνική σύνδεση λέγοντας «πρέπει να επιβιβαστώ, καλούν την πτήση μου».

Είχε πει νωρίτερα, πάντως, ότι είναι στο αεροδρόμιο…

Το επίμαχο απόσπασμα από το 6,10” του βίντεο:

