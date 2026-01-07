Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς οι δικαιούχοι – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.
Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή τη Δευτέρα 26 και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών:
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Την ίδια ημέρα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, θα καταβάλει τις συντάξεις και ο ΟΓΑ. Το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) θα προχωρήσει επίσης σε πληρωμές την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα), θα καταβληθούν επίσης την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς, θα πληρωθούν την ίδια ημέρα.
