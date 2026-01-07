search
07.01.2026 07:26

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς οι δικαιούχοι – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07.01.2026 07:26
syntaxeis_new

Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή τη Δευτέρα 26 και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών:

Πληρωμές στις 27 Ιανουαρίου

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Την ίδια ημέρα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, θα καταβάλει τις συντάξεις και ο ΟΓΑ. Το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) θα προχωρήσει επίσης σε πληρωμές την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα), θα καταβληθούν επίσης την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς, θα πληρωθούν την ίδια ημέρα.

Πληρωμές στις 29 Ιανουαρίου

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
  • Το Δημόσιο θα προχωρήσει στην καταβολή των συντάξεων την ίδια ημερομηνία, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
  • Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα πληρωθούν επίσης την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
  • Το ΝΑΤ και το ΚΕΑΝ θα πραγματοποιήσουν πληρωμές την ίδια ημέρα.
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
  • Το ΕΤΑΤ θα προχωρήσει σε πληρωμές την ίδια ημερομηνία.
  • Τα ταμεία ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
  • Η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει την καταβολή των συντάξεων την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την ίδια ημέρα.
  • Τέλος, οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα πληρωθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

