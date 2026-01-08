search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

08.01.2026

Η Theon International ολοκλήρωσε την εξαγορά 9,8% της Exosens έναντι 268,7 εκατ. ευρώ

08.01.2026 08:25
Theon International

Την εξαγορά ποσοστού περίπου 9,8% της Exosens ανακοίνωσε η Theon International, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων κοινοποιήσεων προς τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η συναλλαγή ανήλθε σε 268,7 εκατ. ευρώ, με τιμή 54 ευρώ ανά μετοχή, και καθιστά τη Theon International τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της Exosens.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων, οι οποίοι διατηρούν μακροχρόνιους εμπορικούς δεσμούς. Τον Δεκέμβριο του 2025, οι δύο εταιρίες προχώρησαν στην παράταση της υφιστάμενης εμπορικής συμφωνίας προμήθειας λυχνιών ενίσχυσης φωτός (Image Intensifier Tubes – IIT) έως το τέλος του 2030.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, τροποποιήθηκε η σύμβαση του OCCAR, η οποία προβλέπει δεσμευτική παραγγελία 100.000 διοπτρών νυχτερινής όρασης για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σε δήλωσή του, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Theon International, ανέφερε ότι οι δύο εταιρίες συνεργάζονται εδώ και χρόνια σε συμβάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη επένδυση στοχεύει στη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην κάλυψη της αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης στον τομέα των συστημάτων νυχτερινής όρασης.

