ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

08.01.2026 14:52

«Γυναίκες Είμαστε»: Το Christmas Theater γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με μια ξεχωριστή μουσική  παράσταση

08.01.2026 14:52
parastasi-new

Με την ξεχωριστή παράσταση «Γυναίκες Είμαστε» γιορτάζει το Christmas Theater την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Στη σκηνή ανεβαίνουν μοναδικές ερμηνεύτριες για να αποδώσουν  τραγούδια και κείμενα που έχουν γραφτεί αποκλειστικά από γυναίκες. 

Η βραδιά έρχεται να υπενθυμίσει πως η βία κατά των γυναικών κάθε ηλικίας μαρτυρά βαθιά έλλειψη σεβασμού και αποτελεί αποτυχία της ανδροκρατούμενης κοινωνίας να αναγνωρίσει την εγγενή ισότητα και αξιοπρέπεια της γυναίκας.

Μόνο γυναίκες στη σκηνή. Μόνο γυναίκες πίσω από τη δημιουργία.

Η μελωδία γεννήθηκε από μια μητέρα που ψιθύριζε στο σκοτάδι, οδηγώντας το παιδί της προς έναν γλυκό και ήρεμο ύπνο. Γι’ αυτό μπορούμε να πούμε, με βεβαιότητα, πως οι πρώτοι τραγουδοποιοί ήταν γυναίκες. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που γεννήθηκαν από βαθιά εσωτερική ανάγκη: Απόψε σιωπηλοί, Ας μην τέλειωνε η βραδιά (Σ’ αγαπώ),  Γυναίκες είμαστε, Γυναίκες μόνες,  Δικαίωμα , Εξωτικό χαρμάνι, Η τιμή της αγάπης, Λιλήθ, Οι μοναχικές γιαγιάδες, Ο λύκος,  Πανσέληνος, Περπατούσα αφηρημένη, Ρόζα Ροζαλία, Tαξίδι, Το τραγούδι της G, Το τανγκό της Νεφέλης και πολλά άλλα.

 Η βραδιά περιέχει ακατάλληλη φρασεολογία για ανηλίκους  

Συμμετέχουν: Μυρτώ Αλικάκη, Μυρτώ Βασιλείου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Ιουλία Καραπατάκη, Ηρώ Κόντη, Αναστασία Μουτσάτσου, Πέννυ Μπαλτατζή, Δήμητρα Νικητέα, Δανάη Παπαδοπούλου, Σκιαδαρέσες, Μαρίνα Σπανού, Νεφέλη Φασούλη, Μάρθα Φριντζήλα, Dj Photinee (Fotini Galani)

Καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Κουμπιός

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:43
