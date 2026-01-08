search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:14
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.01.2026 14:27

Η ανάρτηση του Δούκα για την δενδροφύτευση στην Αθήνα: «10.000 νέα δέντρα, ανασαίνουμε καλύτερα» (video)

08.01.2026 14:27
Για την δενδροφύτευση στην Αθήνα έκανε ανάρτηση ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ποστάροντας βίντεο από δενδροφυτεύσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, τόνισε πως ήδη έχουν τοποθετηθεί 10.000 νέα δέντρα μέσα σε δύο χρόνια.

«Σε δύο χρόνια, υλοποιήσαμε έναν ξεκάθαρο στόχο: 10.000 νέα δέντρα στην Αθήνα. 5.000 φυτεύσεις κάθε χρόνο, με σχέδιο και συνέπεια. Ανασαίνουμε καλύτερα. Ζούμε καλύτερα. Αλλάζουμε μαζί σελίδα στην Αθήνα. Προχωράμε» αναφέρει στην ανάρτησή του.

