Οι δουλειές του σπιτιού και το περπάτημα σώζουν ζωές

Οι δουλειές του σπιτιού και το περπάτημα σας φαίνονταν βαρετά; Ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτείτε γιατί σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης όσοι αφιερώνουν μια ώρα την ημέρα σε αυτές τις καθημερινές δραστηριότητες και έχουν μεταβολικό σύνδρομο τότε κάνουν πολύ καλό στην υγεία τους. Τα παραπάνω αναφέρει νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Journal of the American Heart Association.

Αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι μια ώρα την ημέρα σε τέτοιες ελαφρές σωματικές δραστηριότητες συνδεόταν με 14% έως 20% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε ανθρώπους με καρδιο–νεφρο– μεταβολικό σύνδρομο (CKM).

Όσοι ασθενείς βρίσκομαι ήδη σε προχωρημένα στάδια τα πιθανά οφέλη στην υγεία είναι ουσιαστικά, δήλωσε ερευνητής του Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 7.200 Αμερικανών ενηλίκων που συλλέχτηκαν μεταξύ 2003 και 2006 ως μέρος της ετήσιας μελέτης National Health and Nutrition Examination Survey. Η έρευνα του Centers for Disease Control and Prevention, συνέλεξε πληροφορίες από τις εξετάσεις και δείγματα αίματος και παρακολούθησε για έως 7 ημέρες τα επίπεδα δραστηριότητας των συμμετεχόντων με συσκευές που είχαν φορέσει.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία για να συγκρίνουν την ελαφρά σωματική δραστηριότητα ενός ανθρώπου με τη γενική του υγεία λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες κινδύνου του μεταβολικού συνδρόμου του.

Μάλιστα παραδείγματα ελαφράς σωματικής δραστηριότητας είναι:

– η γιόγκα,

-το περπάτημα,

-οι διατάσεις

-οι δουλειές του σπιτιού.



Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ελαφρά σωματική δραστηριότητα συνδεόταν σημαντικά με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας στα στάδια 2 έως 4 του CKM. Επιπλέον, αυξημένος χρόνος με ελαφρά δραστηριότητα έδινε περισσότερα οφέλη σε ανθρώπους στα πιο προχωρημένα στάδια CKM. Για παράδειγμα, η αύξηση της δραστηριότητας από 90 λεπτά σε 2 ώρες την ημέρα συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά 2,2% στο στάδιο 2 και κατά 4,2% στο στάδιο 4.

