search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 00:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 00:33

Νύχτα τρόμου στην Εύβοια: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα και δύο τραυματίες

08.01.2026 00:33
peripolikoo12

Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες έλαβε χώρα λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης, 7/1, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας.

Σύμφωνα με το evima.gr, οι κραυγές, ο πανικός και οι σκηνές αγριότητας που εκτυλίχθηκαν ανάμεσα σε 15 περίπου άτομα «πάγωσαν» τους κατοίκους, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες ενός εφιαλτικού περιστατικού.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, οι εμπλεκόμενοι στον καβγά, που ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αρχικά αντάλλαξαν βαριές κουβέντες.

Ωστόσο, μέσα σε δευτερόλεπτα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τη λεκτική αντιπαράθεση να μετατρέπεται σε άγρια σύγκρουση σώμα με σώμα, ενώ κάποιοι από τους εμπλεκόμενους έβγαλαν και αιχμηρά αντικείμενα, προκαλώντας πανικό και τρόμο.

Κατά την άγρια συμπλοκή, δύο άτομα τραυματίστηκαν, με τους κατοίκους να ειδοποιούν έντρομοι τις Αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Η έρευνα για το βίαιο περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές προσπαθούν να ρίξουν «φως» στα αίτια του αιματηρού επεισοδίου που συγκλόνισε ολόκληρη την περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει ο αδελφός του 16χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο

Αναστάτωση στον Βόλο: Νεαρός άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης – Είχε φύγει από ψυχιατρική κλινική

Σάμος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε από ψαρά σε παραλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου στην Εύβοια: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα και δύο τραυματίες

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

trump hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στα 1,5 τρισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ το 2027

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Τα πέντε πιθανότερα σενάρια για το μέλλον της Γροιλανδίας – Τα «ζυγίζει» ο Τραμπ

minneapolis shooting
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στις ΗΠΑ: Πράκτορας της ICE σκότωσε 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις – Οργή δημάρχου για κυβέρνηση, συγκλονιστικό Video

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 00:47
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου στην Εύβοια: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα και δύο τραυματίες

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

trump hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στα 1,5 τρισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ το 2027

1 / 3