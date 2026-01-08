Νύχτα τρόμου στην Εύβοια: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα και δύο τραυματίες

Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες έλαβε χώρα λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης, 7/1, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας.

Σύμφωνα με το evima.gr, οι κραυγές, ο πανικός και οι σκηνές αγριότητας που εκτυλίχθηκαν ανάμεσα σε 15 περίπου άτομα «πάγωσαν» τους κατοίκους, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες ενός εφιαλτικού περιστατικού.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, οι εμπλεκόμενοι στον καβγά, που ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αρχικά αντάλλαξαν βαριές κουβέντες.

Ωστόσο, μέσα σε δευτερόλεπτα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τη λεκτική αντιπαράθεση να μετατρέπεται σε άγρια σύγκρουση σώμα με σώμα, ενώ κάποιοι από τους εμπλεκόμενους έβγαλαν και αιχμηρά αντικείμενα, προκαλώντας πανικό και τρόμο.

Κατά την άγρια συμπλοκή, δύο άτομα τραυματίστηκαν, με τους κατοίκους να ειδοποιούν έντρομοι τις Αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Η έρευνα για το βίαιο περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές προσπαθούν να ρίξουν «φως» στα αίτια του αιματηρού επεισοδίου που συγκλόνισε ολόκληρη την περιοχή.

