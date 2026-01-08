Αποστάσεις ΠΑΣΟΚ από όσους δαιμονοποιούν την Καρυστιανού – Εκτιμήσεις ότι για άλλους έρχονται τα… κακά μαντάτα

Σαφείς αποστάσεις από όσους δαιμονοποιούν τις πολιτικές κινήσεις που είναι έτοιμη να κάνει η Μαρία Καρυστιανού, πήρε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αποδεικνύοντας ότι η ανάγνωση που λέει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι για άλλους χτυπά η καμπάνα από το κόμμα της ισχύει απόλυτα.

«Βλέπω εδώ και δύο μέρες από ανθρώπους, οι οποίοι πριν την ηρωοποιούσαν, να τη δαιμονοποιούν. Είναι λογικό και η Νέα Δημοκρατία να της επιτίθεται, διότι φαίνεται ότι ακουμπάει ιδεολογικά στο μαλακό υπογάστριο αυτής της παράταξης», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η θέση που υπενθυμίζουν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις δημόσιες εμφανίσεις τους, ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν αυτοπροσδιορίζεται ούτε στην αριστερά, ούτε στην κεντροαριστερά, προκειμένου να δείξουν ότι δεν κινείται προς το ίδιο ακροατήριο.

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συσκέψεις που κάνουν, έχουν καταλήξει ότι πρόβλημα θα έχουν ο Αλέξης Τσίπρας, που πρέπει να αναβάλλει ή και να ακυρώσει τη δημιουργία του δικού του κόμματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έχει κοινή ατζέντα, τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, που «ψαρεύουν» από την αντισυστημική ψήφο, και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο κόμμα που μετρά ήδη απώλειες από την τρικυμία που φαίνεται πως έφερε στο πολιτικό σκηνικό η Μαρία Καρυστιανού, με τη διαγραφή Φαραντούρη.

Με αυτά τα δεδομένα ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολουθεί τις εξελίξεις με τα νέα κόμματα που ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα, καθώς αυξάνονται οι φορείς με αντιπολιτευτική στόχευση, βλέποντας ωστόσο το ποτήρι μισογεμάτο. Σε αυτή τη φάση βασικοί επικείμενοι ανταγωνιστές του ΠΑΣΟΚ βλέπουν τα σχέδιά τους να παγώνουν και τη Μαρία Καρυστιανού να διεκδικεί ψήφους από τη «λίμνη ψηφοφόρων» που πόνταραν. Ακριβώς για αυτό τον λόγο το ΠΑΣΟΚ θα κινείται με χαμηλούς τόνους απέναντι στο κόμμα Καρυστιανού, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι θα κριθεί για τις πολιτικές θέσεις που πρέπει να έχει για όλα τα θέματα.

Τονίζουν, άλλωστε, ότι το αίτημα για δικαιοσύνη που έχει ως προμετωπίδα η Μαρία Καρυστιανού είναι ήδη κεντρικό σημείο πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.

Για τη «βελόνα» των ποσοστών που ακόμα δεν έχει κινηθεί προς τα πάνω στις μετρήσεις που φτάνουν στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη, υπάρχουν στοιχεία που κάνουν τους στενούς του συνεργάτες να ελπίζουν ότι η εικόνα θα αλλάξει.

Συγκεκριμένα, ποντάρουν στη θετική ψήφο των πολιτών όταν έρθει η ώρα της κάλπης, προσμένοντας να ψηφίσουν με συναισθήματα αισιοδοξίας, και όχι τιμωρητικής ψήφου, προκειμένου να υπάρξει έτοιμη και άμεση εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Στη θέση αυτή βλέπουν μόνο το ΠΑΣΟΚ ικανό να προωθηθεί και να γίνει, έστω και λίγο πριν την κάλπη, η τελική επιλογή των ψηφοφόρων που θέλουν να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, οι πρώτες μετρήσεις του 2026 που θα έρθουν στα μέσα του Ιανουαρίου και τρέχουν ήδη από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, θα δείξουν μια ενδεικτική πρώτη εικόνα του πολιτικού λογαριασμού για το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο.

