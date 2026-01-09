ΗΠΑ: Νέο περιστατικό πυροβολισμών σε βάρος πολιτών – Δύο τραυματίες στο Πόρτλαντ από κουμπουροφόρο συνοριοφύλακα

Ένας πράκτορας της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα και μια γυναίκα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι της πόλης και της πολιτείας να καλέσουν σε ηρεμία, δεδομένης της δημόσιας οργής για τον θάνατο μιας γυναίκας από τη Μινεσότα από πυροβολισμό της ICE την προηγούμενη μέρα.

«Κατανοούμε την έντονη συγκίνηση και ένταση που αισθάνονται πολλοί μετά τον πυροβολισμό στο Μινεάπολη, αλλά ζητώ από την κοινότητα να παραμείνει ήρεμη ενώ προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Πόρτλαντ, Μπομπ Ντέι, ενώ στην πόλη πραγματοποίήθηκαν διαδηλώσεις. Οι πυροβολισμοί στο Πόρτλαντ έλαβαν χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς πράκτορες της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς πραγματοποιούσαν έναν στοχευμένο έλεγχο οχήματος, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο οδηγός, ύποπτος μέλος συμμορίας από τη Βενεζουέλα, προσπάθησε να «χρησιμοποιήσει ως όπλο» το όχημά του και να πατήσει τους πράκτορες. Σε απάντηση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, «ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά» και ο οδηγός και ένας επιβάτης έφυγαν με το όχημα. Οι ηγέτες του Πόρτλαντ και του Όρεγκον δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης ότι δεν είχαν λεπτομέρειες για το τι οδήγησε στους πυροβολισμούς, ούτε καν αν η βία είχε σχέση με την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.

Ενώ δήλωσαν ότι το FBI διεξάγει έρευνα, ο δήμαρχος του Πόρτλαντ Κιθ Γουίλσον και η κυβερνήτης του Όρεγκον Τίνα Κοτέκ, και οι δύο Δημοκρατικοί, ζήτησαν να σταματήσει προσωρινά η ομοσπονδιακή καταστολή της μετανάστευσης, εν αναμονή μιας πλήρους και ανεξάρτητης έρευνας. «Υπήρχε μια εποχή που μπορούσαμε να τους πιστέψουμε», είπε ο Γουίλσον αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι περιέγραψαν το περιστατικό. «Αυτή η εποχή έχει περάσει προ πολλού».

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο γερουσιαστής Κέις Τζάμα, ο οποίος έφτασε στις ΗΠΑ πριν από 28 χρόνια ως πρόσφυγας από τη Σομαλία, απευθύνθηκε στους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης: «Δεν σας χρειαζόμαστε, δεν είστε ευπρόσδεκτοι, πρέπει να φύγετε από την κοινότητά μας».

Σε προηγούμενη δήλωση, η αστυνομία του Πόρτλαντ ανέφερε ότι η ανταλλαγή πυροβολισμών έλαβε χώρα κοντά σε μια κλινική στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Έξι λεπτά μετά την άφιξή της στον τόπο του συμβάντος και αφού διαπίστωσε ότι εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες, η αστυνομία ενημερώθηκε ότι δύο άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς – ένας άνδρας και μια γυναίκα – ζητούσαν βοήθεια σε μια τοποθεσία περίπου 3 χλμ. βορειοανατολικά της κλινικής.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έβαλε αιμοστατικούς επίδεσμους στον άνδρα και τη γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους ήταν άγνωστη. Η ανταλλαγή πυροβολισμών έλαβε χώρα μια μέρα μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό μιας 37χρονης μητέρας τριών παιδιών στο αυτοκίνητό της στο Μινεάπολη από ομοσπονδιακό πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), μιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η δολοφονία της γυναίκας προκάλεσε δύο ημέρες διαδηλώσεων στο Μινεάπολη. Αξιωματικοί τόσο της ICE όσο και της Συνοριακής Φρουράς έχουν αναπτυχθεί σε πόλεις σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης. Οι Δημοκρατικοί και οι ακτιβιστές των πολιτικών δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει αυτή την πολιτική ως περιττή πρόκληση. Κυβερνητικοί υποστηρίζουν ότι οι ύποπτοι εγκληματίες και οι ακτιβιστές κατά του Τραμπ χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα αυτοκίνητά τους ως όπλα, αν και τα βίντεο που έχουν καταγραφεί αντικρούουν τους ισχυρισμούς τους.

Διαβάστε επίσης

Στιγμές τρόμου σε γενέθλια: Μπαλόνια πήραν φωτιά μπροστά στην εορτάζουσα (video)

Πολιτική ένταση στην Ονδούρα: Πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλεύτρια έξω από το Κογκρέσο ενώ έκανε δηλώσεις (videos)

Κύπρος: Για «υβριδικό πόλεμο» μιλά η Λευκωσία για το βίντεο – «φωτιά» με συνεργάτες του Ν. Χριστοδουλίδη – Έρευνα της υπηρεσίας πληροφοριών