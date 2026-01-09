Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο νίκησε με 2-0 το Καμερούν και ακολούθησε τη Σενεγάλη στα ημιτελικά (Videos)

Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί για το εφετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής που διεξάγεται στη χώρα του, καθώς νίκησε και το Καμερούν με 2-0 στον δεύτερο προημιτελικό της διοργάνωσης, που διεξήχθη στο “Stade Prince Moulay Abdalah” του Ραμπάτ κι έκλεισε θέση για τα ημιτελικά όπου θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Αλγερία-Νιγηρία.

Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» άνοιξαν το σκορ στο 26′ με κεφαλιά του Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από ασίστ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, που πρωταγωνίστησε σε άλλο ένα ματς των Μαροκινών, ενώ «καθάρισαν» τη νίκη τους με το τέρμα του Σαϊμπαρί στο 74′, έπειτα από πάσα του Αγκουέρ.

Νωρίτερα, η πρωταθλήτρια Αφρικής του 2021 Σενεγάλη, έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, καθώς νίκησε με 1-0 το Μάλι στον πρώτο -χρονικά- προημιτελικό που διεξήχθη στο «Stade Ibn Batouta» της Ταγγέρης στο βόρειο Μαρόκο.

Η ομάδα του Παπέ Μπουνά Ντιαό προηγήθηκε στο 27′ με τον Εντιαγέ και είδε το… έργο της να διευκολύνεται στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Μπισουμά. Στο δεύτερο ημίχρονο η Σενεγάλη έκανε διαχείριση του προβαδίσματός της και στο τέλος «σφράγισε» την πρόκρισή της στους «4». Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Προημιτελική Φάση

09/01/2026

Α.Μάλι – Σενεγάλη 0-1

Β.Καμερούν – Μαρόκο 0-2

10/01/2026

Γ.Αλγερία – Νιγηρία 18:00

Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Σενεγάλη – Νικητής Δ 18:00

β.Μαρόκο – Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

