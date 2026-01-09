Μασούτης – Κρητικός: Μπήκαν οι υπογραφές για τη συμφωνία εξαγοράς

Την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ανακοίνωσαν σήμερα (9.1.2026) τα σούπερ μάρκετ.

Η συμφωνία εξαγοράς μεταξύ των δύο σούπερ μάρκετ θα υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Οι δύο εταιρείες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της διαδικασίας και την από κοινού προσήλωση στην επιχειρησιακή συνέχεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα.

Mετά την έγκριση της εξαγοράς όλα τα καταστήματα της Κρητικός θα μετατραπουν σε Μασούτης – εκτοξεύοντας την βορειοελλαδίτική συμφωνία στην τρίτη θέση – πάνω και απο τα ΑΒ Βασιλόπουλος – των ελληνικών σούπερ μάρκετ σε ότι αφορά τον τζίρο και τη δεύτερη σε ότι αφορά τον αριθμό καταστημάτων μετά απο τον Σκλαβενίτη.

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά, στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του δικτύου συνεργατών της.

